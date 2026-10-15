Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 15/10 η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό, τη λεωφόρο Κηφισίας και την Αττική Οδό.

Ειδικότερα, στον Κηφισό επικρατεί έντονη συμφόρηση και οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα. Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα ανόδου της Συγγρού, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Συντάγματος.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

20’-25’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα

5′-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.