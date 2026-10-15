Σε εξέλιξη βρίσκεται ο νέος κύκλος κινητοποιήσεων των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων, με προγραμματισμένες συγκεντρώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας έως και τις αρχές Νοεμβρίου.

Μετά τις χθεσινές παραστάσεις διαμαρτυρίας στην Αθήνα και την Πάτρα, οι συνταξιούχοι προετοιμάζονται για νέες κινητοποιήσεις, με κεντρικά αιτήματα την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης και 14ης σύνταξης, τις πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Εργατικά και συνταξιουχικά σωματεία καλούν σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026.

Ειδικότερα, στην Αθήνα, η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος, με πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών και τη Βουλή, ενώ στη Θεσσαλονίκη το ραντεβού έχει δοθεί την ίδια ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου. Οι διοργανωτές απορρίπτουν τα κυβερνητικά μέτρα ως ανεπαρκή για την κάλυψη των απωλειών στο εισόδημα και ζητούν αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και ουσιαστική προστασία από την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια.

Το πρόγραμμα των επόμενων κινητοποιήσεων

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στην Πρέβεζα, με περιφερειακή συγκέντρωση συνταξιουχικών οργανώσεων από την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τα νησιά του Ιονίου, στις 10:30, στα Παλιά ΚΤΕΛ.

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου προγραμματίζονται συγκεντρώσεις στη Λιβαδειά, στις 11:00, στην κεντρική πλατεία, και στη Λάρισα, στις 10:30, επίσης στην κεντρική πλατεία.

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η παναττική πανσυνταξιουχική συγκέντρωση στην Αθήνα, στις 10:00, στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), με πορεία προς το υπουργείο Υγείας.

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη, στις 10:30, στο Άγαλμα Βενιζέλου, στην Πτολεμαΐδα, στις 10:30, στην κεντρική πλατεία, και στην Τρίπολη, στις 11:00, στην πλατεία Πετρινού.

Ο κύκλος των κινητοποιήσεων θα συνεχιστεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στην Αλεξανδρούπολη, στις 11:00, στο πάρκο Ακαδημίας, ενώ στην Κρήτη έχει προγραμματιστεί παγκρήτιο συλλαλητήριο την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις 11:00, στην πλατεία Λιονταριών στο Ηράκλειο. Για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου έχει επίσης ανακοινωθεί συγκέντρωση στον Πύργο.

Τι ζητούν οι συνταξιούχοι

Στα βασικά αιτήματα των συνταξιούχων περιλαμβάνονται πραγματικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, η επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης, η καταβολή του 70% στις συντάξεις χηρείας και η χορήγηση επιδόματος 400 ευρώ χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς.

Παράλληλα, ζητούν την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, την καταβολή των αναδρομικών, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ενίσχυση των δημόσιων δομών Υγείας με προσωπικό.

Οι συνταξιουχικές οργανώσεις επιμένουν ότι τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αυξημένης επιβάρυνσης των νοικοκυριών και καλούν τους συνταξιούχους να συμμετάσχουν μαζικά στις επόμενες συγκεντρώσεις.