Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στο κέντρο της Αθήνας καθώς δέντρο έπεσε κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου (από την πλευρά του Ζαππείου).

Λόγω της πτώσης του δέντρου σημειώνεται διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ηρώδου Αττικού.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ από τις 5 περίπου τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μουριά, η οποία έπεσε πάνω στο κάγκελο. Στο σημείο επιχειρεί δύναμη της Πυροσβεστικής και του Δήμου Αθηναίων.

Ο δρόμος είναι κλειστός από το ύψος της Μουρούζη.