Κλειστές αναμένεται να παραμείνουν και σήμερα, Πέμπτη 15/10 οι σχολικές μονάδες σε περιοχές της Ρόδου και της Εύβοιας, εξαιτίας της κακοκαιρίας που έπληξε τις δύο περιοχές.

Οι αποφάσεις αφορούν διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης, ενώ προβλέπεται η διεξαγωγή των μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης, όπου αυτό είναι εφικτό, ώστε να διασφαλιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Στη Ρόδο, με απόφαση του δημάρχου, παραμένουν κλειστά όλα τα σχολεία, ανεξαρτήτως βαθμίδας, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί, τα ειδικά σχολεία και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης. Η αναστολή λειτουργίας επεκτείνεται, επίσης, σε αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες δημοτικές εκπαιδευτικές δομές.

Στην Εύβοια, στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, παραμένουν κλειστές οι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αντίστοιχα, στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων έχει αποφασιστεί η αναστολή λειτουργίας των σχολείων και για σήμερα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση για την εκπαιδευτική διαδικασία, η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων δεν συνεπάγεται απώλεια μαθημάτων, καθώς αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και η αποτίμηση των ζημιών αναμένεται να καθορίσουν τα επόμενα βήματα για την επαναλειτουργία των σχολείων. Βασική προτεραιότητα παραμένει η ασφαλής επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες, αφού διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν προβλήματα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους.