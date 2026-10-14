Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 41χρονης νοσηλεύτριας στο Περιστέρι, η οποία κατηγορείται ότι έριχνε ατροπίνη στα τρόφιμα του εν διαστάσει συζύγου της, στρατιωτικού γιατρού, προκαλώντας του σοβαρά προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Live News» στο Mega, η γυναίκα φέρεται να είχε εκθέσει στην ίδια ουσία και τη μητέρα του 41χρονου, η οποία παρουσίασε συμπτώματα μετά την κατανάλωση νερού.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, όταν ο γιατρός, έχοντας υποψίες ότι κάτι συνέβαινε, τοποθέτησε κάμερες ασφαλείας στο διαμέρισμά του. Στο υλικό που καταγράφηκε, η πρώην σύζυγός του εμφανίζεται να εισέρχεται στο σπίτι και, σύμφωνα με τις καταγγελίες, να ρίχνει ουσίες σε τρόφιμα και άλλα προϊόντα.

Ο 41χρονος ενημέρωσε την Αστυνομία, ενώ η γυναίκα συνελήφθη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στους γονείς της, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, βρίσκονταν σε αυτοκίνητο έξω από το διαμέρισμα και φέρονται να την περίμεναν.

Κατά τον έλεγχο στο όχημα εντοπίστηκαν ένα μπουκαλάκι με 10 ml ατροπίνης και μία σύριγγα. Σε βάρος της νοσηλεύτριας σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ οι γονείς της κατηγορούνται για συνέργεια. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο, ζήτησαν και έλαβαν αναβολή για τις 26 Οκτωβρίου 2026 και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Τι βρέθηκε στα τρόφιμα και στο νερό

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το σπίτι του 41χρονου κατασχέθηκαν ένα βάζο με μέλι, δύο βαζάκια με πιπέρι και μία συσκευασία βρώμης, στα οποία εντοπίστηκε σκόνη άγνωστης χημικής σύστασης. Κατασχέθηκε επίσης ένα μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού χωρητικότητας 500 ml, για το οποίο υπήρχαν υποψίες ότι είχε νοθευτεί με ατροπίνη.

Η νέα αποκάλυψη που μεταδόθηκε από το «Live News» αφορά τη μητέρα του γιατρού. Όπως αναφέρθηκε, η γυναίκα είχε επισκεφθεί τον γιο της και κατανάλωσε μικρή ποσότητα νερού από μπουκαλάκια στα οποία η νοσηλεύτρια φέρεται να είχε προσθέσει την ουσία.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε φίλος του 41χρονου στην εκπομπή, οι γονείς του γιατρού παρουσίασαν συμπτώματα που τους έκαναν να χάσουν την επαφή με το περιβάλλον και χρειάστηκε να μεταφερθούν για νοσηλεία.

«Πήγαν οι γονείς και ήπιανε νερό, το οποίο ήταν φαρμακωμένο. Και οι δύο χάσανε την επαφή με το περιβάλλον. Καθίσανε εκεί καμιά μισή ώρα λίγο έξω από το παιδί, πήραν ταξί και πήγανε και νοσηλεύτηκαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι αρχικά τα συμπτώματα δεν είχαν συνδεθεί με πιθανή έκθεση σε κάποια ουσία. Όπως είπε, υπήρξαν εκτιμήσεις ότι η κατάσταση της υγείας των συγγενών μπορεί να σχετιζόταν με την έντονη ψυχολογική πίεση που βίωναν εξαιτίας της περιπέτειας του γιατρού.

Ο φίλος του 41χρονου αναφέρθηκε, παράλληλα, σε περιστατικά με τα ελαστικά του αυτοκινήτου του γιατρού, τα οποία, όπως υποστήριξε, βρίσκονταν κατά καιρούς τρυπημένα. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος των όσων κατήγγειλε ο ίδιος στην τηλεοπτική εκπομπή.

Οι νοσηλείες του γιατρού και η παρουσία της πρώην συζύγου του

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις επανειλημμένες νοσηλείες του 41χρονου, ο οποίος φέρεται να παρουσίαζε σοβαρά συμπτώματα μετά την κατανάλωση τροφίμων ή νερού που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, είχαν επιμολυνθεί με ατροπίνη.

Όπως μεταδόθηκε στην εκπομπή, η πρώην σύζυγός του φέρεται να επισκεπτόταν το νοσοκομείο κάθε φορά που εκείνος νοσηλευόταν, δείχνοντας ενδιαφέρον για την πορεία της υγείας του.

Φίλος του γιατρού περιέγραψε ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά, κατά το οποίο ο 41χρονος χρειάστηκε να νοσηλευτεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και να διασωληνωθεί. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η ανάρρωσή του ήταν δύσκολη, καθώς οι γιατροί επιχείρησαν επανειλημμένα να τον επαναφέρουν.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η νοσηλεύτρια εμφανίστηκε στο νοσοκομείο και ρωτούσε για την κατάσταση του πρώην συζύγου της, μεταξύ άλλων, αν θα κατάφερνε να αναρρώσει και να μπορεί να βλέπει το παιδί τους.

Οι αναφορές αυτές προέρχονται από μαρτυρία που μεταδόθηκε τηλεοπτικά και δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη για τις προθέσεις της κατηγορουμένης.

Τι υποστηρίζει το περιβάλλον της 41χρονης

Από την πλευρά της, το περιβάλλον της 41χρονης νοσηλεύτριας αμφισβητεί ότι η γυναίκα είχε σκοπό να προκαλέσει κακό στον πρώην σύζυγό της.

Άνθρωπος από τον στενό κύκλο της, μιλώντας στο «Live News», υποστήριξε ότι δεν τη θεωρεί ικανή να βλάψει άλλον άνθρωπο και εξέφρασε την άποψη ότι η είσοδός της στο διαμέρισμα δεν είχε τον σκοπό που της αποδίδεται.

«Δεν την έχω ικανή να κάνει κακό σε άνθρωπο. Δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, κατά την εκτίμησή του, δεν είχε πρόθεση να βλάψει τον 41χρονο.

Το ίδιο πρόσωπο αναφέρθηκε, επίσης, στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η γυναίκα ως μητέρα, ενώ έκανε λόγο και για προβλήματα υγείας του πρώην συζύγου της.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών, οι οποίες καλούνται να διερευνήσουν τις καταγγελίες, τα ευρήματα από το διαμέρισμα και το αυτοκίνητο, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο γιατρός και η μητέρα του παρουσίασαν προβλήματα υγείας.