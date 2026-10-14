Δρόμοι χάθηκαν κάτω από το νερό, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν μέχρι τη θάλασσα και κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους. Η κακοκαιρία που συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, άφησε πίσω της έναν νεκρό στη Ρόδο και σοβαρά προβλήματα στην Εύβοια και τη Σκιάθο, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι δυσκόλεψαν τις μετακινήσεις στο Αιγαίο.

Παρότι τα φαινόμενα υποχωρούν σε μεγάλο μέρος της χώρας, η δοκιμασία δεν έχει τελειώσει για τα ανατολικά και τα νότια. Βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες αναμένονται έως τις βραδινές ώρες, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα επιμείνουν έως αργά τη νύχτα.

Ρόδος: Ένας άνθρωπος χάθηκε στα ορμητικά νερά

Στα Στεγνά της Ρόδου, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του αφού παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Αυτοκίνητο που φέρεται να του ανήκει βρέθηκε στη θάλασσα, όπου παρασύρθηκαν και άλλα οχήματα. Στη βόρεια Ρόδο σημειώθηκε και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Οι πλημμυρισμένοι δρόμοι οδήγησαν σε διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της διαδρομής Αρχάγγελος–Μαλώνα και σε ακυρώσεις δρομολογίων λεωφορείων στο Φαληράκι.

Εύβοια: Μηνύματα απομάκρυνσης σε Μακρυκάπα και Ψαχνά

Στην Εύβοια, οι προειδοποιήσεις του 112 έδωσαν τη θέση τους σε εντολές απομάκρυνσης. Το μεσημέρι ενεργοποιήθηκε μήνυμα για την προληπτική εκκένωση της Μακρυκάπας, στον Δήμο Διρφύων–Μεσσαπίων, λόγω υπερχείλισης ποταμού. Λίγο αργότερα, στις 13:49, νέο μήνυμα κάλεσε όσους βρίσκονταν στα Ψαχνά να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Νέα Αρτάκη. Από χθες έως τις 06:00 σήμερα, η Πυροσβεστική έκανε 19 κοπές δέντρων και μία πλύση οδοστρώματος.

Σκιάθος: Πλημμυρισμένα καταστήματα και αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν

Στη Σκιάθο, το νερό μπήκε σε δρόμους, καταστήματα και κατοικίες. Όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος Θοδωρής Τζούμας, τα ορμητικά νερά παρέσυραν δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ αναφέρθηκαν ζημιές σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους. Ο Δήμος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ζητήσει την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Αττική και Κρήτη: Πτώσεις δέντρων και νερά στην Κνωσό

Η Αττική δοκιμάστηκε κυρίως το βράδυ της Τρίτης και στη διάρκεια της νύχτας. Ισχυρές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν στην Κερατέα, τον Πειραιά, τη Νίκαια και την Ανάβυσσο, ενώ έντονα φαινόμενα σημειώθηκαν επίσης στη Μάνδρα και τον Ασπρόπυργο. Βροχές είχαν προηγηθεί και στο κέντρο της Αθήνας.

Στον Ωρωπό, η κακοκαιρία κρατά κατοίκους και επαγγελματίες σε επιφυλακή, με την προσοχή στραμμένη στην εξέλιξη των φαινομένων τις επόμενες ώρες.

Μέχρι τις 06:00 σήμερα, η Πυροσβεστική είχε δεχθεί 38 κλήσεις στην Αττική και είχε πραγματοποιήσει εννέα αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων.

Στην Κρήτη, η έντονη βροχόπτωση στο Ηράκλειο κάλυψε με νερό τμήματα του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού. Στις φωτογραφίες επισκέπτες φαίνονταν να κινούνται μέσα στα συγκεντρωμένα νερά, ορισμένοι φορώντας ακόμη καλοκαιρινά ρούχα.

Αιγαίο: Οι άνεμοι ανέτρεψαν τα ταξίδια

Στη θάλασσα, το πρόβλημα ήταν οι θυελλώδεις άνεμοι, που σύμφωνα με την ΕΜΥ έφταναν κατά τόπους τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ.

Οι πρωινές ενημερώσεις ανέφεραν απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και Λαύριο έως τις 15:00. Στον Αργοσαρωνικό εκτελούνταν μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνταν δρομολόγια με υδροπτέρυγα.

Διακοπές καταγράφηκαν στις συνδέσεις Παλούκια Σαλαμίνας–Καματερό Πειραιά, Πρίνος–Καβάλα, Αγία Μαρίνα–Νέα Στύρα και Αρκίτσα–Αιδηψός. Από τη Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν τρία πρωινά δρομολόγια, με την εκτέλεση των επόμενων να εξαρτάται από επανεκτίμηση των συνθηκών μετά τις 16:00.

Για όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν, η ενημέρωση από τα λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία παραμένει απαραίτητη, καθώς οι αλλαγές στα δρομολόγια ακολουθούν την εξέλιξη του καιρού.

Κλειστά σχολεία και περιοχές σε αυξημένη κινητοποίηση

Η κακοκαιρία άλλαξε και το πρόγραμμα των σχολείων. Σήμερα ανεστάλη η λειτουργία τους στη Σκιάθο, τη Σκόπελο, τη Ρόδο, τη Σύμη, τις Κυκλάδες και τη Σκύρο, καθώς και στους δήμους Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας, Διρφύων–Μεσσαπίων, Χαλκιδέων, Καρύστου και Κύμης–Αλιβερίου στην Εύβοια.

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» βρίσκονται η Εύβοια, οι Σποράδες, η Αττική, το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Σάμος, η Ικαρία και η Πελοπόννησος.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ανέφερε ότι στη διάρκεια της νύχτας αντιμετωπίστηκαν αρκετά συμβάντα, κυρίως από θυελλώδεις ανέμους και πτώσεις δέντρων, με συντονισμό του ΕΣΚΕΔΙΚ και συνεργασία των δημοτικών αρχών.

Πού θα επιμείνει η κακοκαιρία μέχρι απόψε

Η εικόνα για τις επόμενες ώρες είναι καλύτερη στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλά η ανατολική και η νότια Ελλάδα παραμένουν στο επίκεντρο της προσοχής.

Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έως τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Για την Κρήτη, το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ προβλέπει ισχυρά φαινόμενα κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, έως αργά τη νύχτα.

Στο Αιγαίο, οι βόρειοι–βορειοανατολικοί άνεμοι θα συνεχίσουν να φτάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ έως αργά απόψε. Η σταδιακή και ουσιαστική βελτίωση αναμένεται από τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη.

Μέχρι τότε, η Πολιτική Προστασία συστήνει περιορισμό των μετακινήσεων στις περιοχές με έντονα φαινόμενα και αποφυγή πλημμυρισμένων δρόμων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα ρέματα και τους χειμάρρους: η διέλευσή τους παραμένει επικίνδυνη και για αρκετές ώρες αφού σταματήσει η βροχή.