Την αισιοδοξία του ότι η Ελλάδα και η Βρετανία μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα εξέφρασε ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, θέτοντας ωστόσο ως προϋπόθεση την προθυμία και των δύο πλευρών να κάνουν συμβιβασμούς. Ο ίδιος επανέλαβε ότι η βρετανική πλευρά επιθυμεί μια διευθέτηση που θα επιτρέπει την έκθεση των Γλυπτών τόσο στην Αθήνα όσο και στο Λονδίνο, επιμένοντας στη λογική του διαμοιρασμού τους.

«Εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε ο Όσμπορν, σύμφωνα με το Bloomberg, υπογραμμίζοντας ότι για να υπάρξει πρόοδος θα πρέπει καμία από τις δύο πλευρές να μην προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις με την απαίτηση να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους οι θέσεις της.

Όπως ανέφερε, μια επιτυχημένη συμφωνία προϋποθέτει αμοιβαίες υποχωρήσεις, ώστε να διαμορφωθεί μια λύση που θα μπορεί να γίνει αποδεκτή από τις δύο πλευρές.

Η πρόταση του Βρετανικού Μουσείου για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Μιλώντας την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου επανέλαβε ότι επιθυμεί να βρεθεί ένας τρόπος ώστε τα Γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λονδίνο να μπορούν να εκτίθενται και στην Ελλάδα.

Έθεσε, ωστόσο, ως βασική προϋπόθεση να υπάρξει συμφωνία για την κοινή αξιοποίησή τους, διευκρινίζοντας ότι αυτή είναι η θέση που υποστηρίζει το μουσείο.

«Ελπίζω πραγματικά ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια διευθέτηση, ώστε τα Γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λονδίνο να μπορούν να εκτίθενται στην Αθήνα, αλλά θα πρέπει να μοιράζονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Όσμπορν αναγνώρισε ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν βρίσκει σύμφωνη όλη την ελληνική πλευρά, σημειώνοντας ότι κατανοεί και σέβεται τις διαφορετικές απόψεις. Επέμεινε, ωστόσο, ότι η πρόοδος στις συνομιλίες προϋποθέτει την αποδοχή της λογικής του διαμοιρασμού.

Σύμφωνα με την προσέγγιση που περιέγραψε, η έκθεση των Γλυπτών στις δύο χώρες θα τους επέτρεπε να παρουσιάζονται μέσα από διαφορετικές ιστορικές και πολιτιστικές οπτικές: στην Αθήνα, ως μέρος της ιστορίας της αρχαίας Ελλάδας και της πόλης, και στο Βρετανικό Μουσείο, στο πλαίσιο της ιστορίας των πολιτισμών του κόσμου.

Η ελληνική θέση και το μήνυμα Μητσοτάκη

Η πρόταση του προέδρου του Βρετανικού Μουσείου απέχει από την πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία απορρίπτει μια συμφωνία που θα μπορούσε να εκληφθεί ως αναγνώριση της κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου επί των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο στην εφημερίδα Guardian, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια διευθέτηση που θα απαιτούσε την αναγνώριση της βρετανικής κυριότητας ή θα παρουσίαζε την επιστροφή των Γλυπτών ως δανεισμό τμημάτων του ίδιου του μνημείου.

Η ελληνική πλευρά υποστηρίζει διαχρονικά την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, επισημαίνοντας ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του μνημείου και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Οι δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού

Το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών έχει απασχολήσει και τη βρετανική πολιτική ηγεσία. Το 2023, πριν αναλάβει την εξουσία, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής τους στην Ελλάδα «χωρίς όρους».

Ωστόσο, τον περασμένο Αύγουστο, σε συνέντευξή του στους Financial Times, είχε υποστηρίξει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Βρετανικού Μουσείου.

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις αποτυπώνουν τη δυσκολία εξεύρεσης μιας κοινά αποδεκτής λύσης, καθώς η ελληνική πλευρά επιμένει στην επανένωση των Γλυπτών με το μνημείο από το οποίο προέρχονται, ενώ η διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου προκρίνει μια συμφωνία που θα προβλέπει την παρουσίασή τους και στις δύο χώρες.

«Σέβομαι πόσο έντονα αισθάνονται οι Έλληνες»

Ο Τζορτζ Όσμπορν αναφέρθηκε και στη συναισθηματική και πολιτιστική διάσταση του ζητήματος για την Ελλάδα, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται τη σημασία που έχει η επιστροφή των Γλυπτών για τους Έλληνες.

Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου βρέθηκε στην Αθήνα ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση για τη συμπλήρωση πέντε ετών της Ideal Holdings. Στο περιθώριο της εκδήλωσης, επανέλαβε την εκτίμησή του ότι υπάρχουν περιθώρια συμφωνίας, εφόσον οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να αναζητήσουν έναν συμβιβασμό.

Παρά την αισιοδοξία του, πάντως, η διαφωνία γύρω από το καθεστώς των Γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει ουσιαστική. Το ζητούμενο για την Ελλάδα είναι η επανένωσή τους στην Αθήνα χωρίς αναγνώριση βρετανικής κυριότητας, ενώ η πρόταση του Βρετανικού Μουσείου εξακολουθεί να βασίζεται στην αρχή του διαμοιρασμού της έκθεσής τους.