Στα 40 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, ενώ νέα δράση ύψους 15 εκατ. ευρώ θα καλύψει ζημιές που προκαλούν προστατευόμενα θαλάσσια είδη στα δίχτυα των παράκτιων αλιέων.

Τα μέτρα ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την ενίσχυση για τα καύσιμα να καθορίζεται σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η αύξηση στην επιδότηση καυσίμων

Η νέα ενίσχυση ακολουθεί τον διπλασιασμό της επιδότησης για το πεντάμηνο Απριλίου–Αυγούστου. Συγκεκριμένα, για τον Απρίλιο και τον Μάιο αυξήθηκε από τα 16 στα 32 λεπτά ανά λίτρο, ενώ για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο από τα 12 στα 24 λεπτά.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, ανέφερε ότι η αύξηση στα 40 λεπτά υλοποιεί προσωπική δέσμευση του πρωθυπουργού, χαρακτηρίζοντας τη στήριξη των αλιέων κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης.

«Στηρίζουμε έμπρακτα τους αλιείς, τηρούμε τις δεσμεύσεις μας, εξαντλούμε τις δημοσιονομικές δυνατότητές μας», δήλωσε.

Αποζημιώσεις για ζημιές από δελφίνια, φώκιες και χελώνες

Η νέα δράση των 15 εκατ. ευρώ αφορά ζημιές στα δίχτυα από προστατευόμενα θαλάσσια είδη, όπως δελφίνια, φώκιες και θαλάσσιες χελώνες. Οι πόροι εξασφαλίστηκαν μέσω ανακατανομής διαθέσιμων κονδυλίων του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» (ΠΑΛΥΘ) 2021–2027.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, το 2024 και το 2025 καταβλήθηκαν συνολικά 41 εκατ. ευρώ σε περίπου 9.500 επαγγελματίες αλιείς για αντίστοιχες ζημιές της τριετίας 2022–2024.

Επιπλέον, το 2022 είχαν χορηγηθεί 25 εκατ. ευρώ σε 9.391 επαγγελματίες αλιείς για το πρόσθετο κόστος και την απώλεια εισοδήματος από τις διαταραχές στην αγορά και στην εφοδιαστική αλυσίδα κατά την αρχική περίοδο της ουκρανικής κρίσης.

Προθεσμία στις 16 Οκτωβρίου για τον εκσυγχρονισμό σκαφών

Παράλληλα, στις 16 Οκτωβρίου 2026 ολοκληρώνεται η υποβολή αιτήσεων για τον εκσυγχρονισμό επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, στο πλαίσιο δράσης συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ.

Για την επόμενη προγραμματική περίοδο, το υπουργείο αναφέρει ότι στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες επιτεύχθηκε καταρχήν συμφωνία για το πλαίσιο στήριξης της αλιείας την περίοδο 2028–2034. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε αυτό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα χρηματοδότησης της ανανέωσης και αναβάθμισης του αλιευτικού στόλου.