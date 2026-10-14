Με ένα απρόβλεπτο πρόβλημα βρίσκεται αντιμέτωπο το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, λίγες εβδομάδες πριν από την κατάταξη της Δ΄ ΕΣΣΟ του 2026, καθώς ο αριθμός των νέων που πρόκειται να παρουσιαστούν στον στρατό τον Νοέμβριο είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνον που είχε αρχικά υπολογιστεί.

Η αυξημένη προσέλευση έχει δημιουργήσει σύμφωνα με πληροφορίες πίεση στις διαθέσιμες θέσεις των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, αναγκάζοντας τις αρμόδιες στρατιωτικές υπηρεσίες να επανεξετάσουν τον σχεδιασμό τους, προκειμένου να μπορέσουν να υποδεχθούν όσο το δυνατόν περισσότερους στρατεύσιμους.

Η εξέλιξη συνδέεται με τις σημαντικές αλλαγές που τέθηκαν σε εφαρμογή στις αρχές του έτους, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης της στρατιωτικής θητείας. Το αυστηρότερο σύστημα χορήγησης αναβολών, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πρόωρης κατάταξης από την ηλικία των 18 ετών, έχει μεταβάλει τα δεδομένα.

Περισσότεροι νέοι καλούνται πλέον να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ενώ άλλοι επιλέγουν να παρουσιαστούν νωρίτερα, ώστε να ολοκληρώσουν τη θητεία τους πριν ξεκινήσουν σπουδές ή αναλάβουν επαγγελματικές υποχρεώσεις. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε, η ζήτηση για τη σειρά κατάταξης του Νοεμβρίου έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην μπορέσει να εξυπηρετηθεί ένας μικρός αριθμός ενδιαφερομένων.

Γιατί αυξήθηκαν τόσο πολύ οι αιτήσεις

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που φαίνεται να εξηγούν τη μεγάλη προσέλευση είναι το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο περιορίζει τις δυνατότητες μακροχρόνιας αναβολής της στράτευσης. Με τον νόμο 5265/2026 θεσπίστηκαν αυστηρότερες προϋποθέσεις, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον λόγο για τον οποίο κάποιος ζητά να μεταθέσει χρονικά την εκπλήρωση της υποχρέωσής του.

Οι αναβολές για σπουδές και για λόγους υγείας εξακολουθούν να προβλέπονται, αλλά υπάγονται σε συγκεκριμένα ηλικιακά όρια, χρονικούς περιορισμούς και διαδικασίες ελέγχου. Για παράδειγμα, η αναβολή φοίτησης σε τετραετές πανεπιστημιακό πρόγραμμα μπορεί, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, να διαρκέσει έως το τέλος του έτους κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το 25ο έτος της ηλικίας του, με διαφορετικές προβλέψεις για μεγαλύτερης διάρκειας σπουδές.

Παράλληλα, ενισχύθηκε η δυνατότητα εθελοντικής κατάταξης νεότερων ηλικιακά στρατευσίμων, με το νέο σύστημα να προβλέπει ευνοϊκότερη διάρκεια θητείας για συγκεκριμένες κατηγορίες όσων παρουσιάζονται νωρίς. Έτσι, ένας νέος μπορεί να επιλέξει να υπηρετήσει πριν ξεκινήσει την επαγγελματική του πορεία, αποφεύγοντας να διακόψει αργότερα μια εργασία ή άλλες δραστηριότητες. Υπάρχει όμως και μια ακόμη παράμετρος που επηρεάζει τον αριθμό των νεοσυλλέκτων κάθε σειράς.



Από φέτος οι ΕΣΣΟ μειώθηκαν από έξι σε τέσσερις ετησίως, με κατατάξεις τον Φεβρουάριο, τον Μάιο, τον Αύγουστο και τον Νοέμβριο. Αυτό σημαίνει ότι οι στρατεύσιμοι κατανέμονται πλέον σε λιγότερες σειρές μέσα στο ίδιο έτος, γεγονός που μπορεί να αυξάνει τον αριθμό όσων συγκεντρώνονται κάθε φορά στα κέντρα εκπαίδευσης.

Επομένως, η υπέρβαση των αρχικών προβλέψεων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει αυξηθεί στον ίδιο βαθμό και ο συνολικός ετήσιος αριθμός των στρατευσίμων. Ένα μέρος της πίεσης ενδέχεται να οφείλεται στη συγκέντρωση περισσότερων κατατάξεων σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στις αναβολές και την πρόωρη στράτευση. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αναλυτικά στοιχεία που να επιτρέπουν να προσδιοριστεί η συμβολή κάθε παράγοντα.

Τι θα γίνει με όσους δεν χωρούν στα κέντρα εκπαίδευσης

Στο Πεντάγωνο επιχειρείται να εξευρεθεί λύση πριν από την έναρξη της κατάταξης, ώστε να αποφευχθούν μεταβολές στον προγραμματισμό των ενδιαφερομένων. Οι στρατιωτικές υπηρεσίες καλούνται να εξετάσουν τις πραγματικές δυνατότητες υποδοχής και εκπαίδευσης στα διαθέσιμα στρατόπεδα, χωρίς να επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία τους. Το νέο μοντέλο θητείας προβλέπει ότι οι στρατεύσιμοι κατατάσσονται σε 13 Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων. Σε αντίθεση με το προηγούμενο καθεστώς, η βασική εκπαίδευση έχει διάρκεια δέκα εβδομάδων και ακολουθεί ειδική εκπαίδευση τεσσάρων εβδομάδων, πριν οι οπλίτες ενταχθούν στις μονάδες όπου θα υπηρετήσουν το υπόλοιπο της θητείας τους.

Αυτό σημαίνει ότι η υποδοχή μεγαλύτερου αριθμού νεοσυλλέκτων απαιτεί αντίστοιχες δυνατότητες στέγασης, σίτισης, υγειονομικής υποστήριξης και εκπαίδευσης. Δεν αρκεί, δηλαδή, να υπάρχουν διαθέσιμα κρεβάτια στους θαλάμους. Χρειάζονται επίσης εκπαιδευτές, κατάλληλοι χώροι, εξοπλισμός και οι απαραίτητες υποδομές, ώστε να πραγματοποιείται κανονικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Εφόσον η αυξημένη προσέλευση συνεχιστεί και στις επόμενες σειρές, ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετες οργανωτικές παρεμβάσεις ή ανακατανομή των διαθέσιμων υποδομών. Προς το παρόν, ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο σχέδιο επέκτασης των εγκαταστάσεων ούτε επίσημη απόφαση μετάθεσης στρατευσίμων σε επόμενη ΕΣΣΟ.

Το βασικό σενάριο που επιδιώκεται είναι να παρουσιαστούν κανονικά οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι. Στρατιωτικές πηγές, αναφερόμενες στις δυσκολίες που έχουν ανακύψει, διαβεβαιώνουν ότι «περί αυτού του ενδεχομένου ελήφθη πρόνοια και η συντριπτική πλειοψηφία όσων υπέβαλαν αίτημα διακοπής της αναβολής θα καταταγούν κανονικά». Εάν τελικά υπάρξουν περιπτώσεις που δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν στη σειρά του Νοεμβρίου, θα χρειαστεί να καθοριστεί ο τρόπος αντιμετώπισής τους. Η επόμενη τακτική ΕΣΣΟ είναι προγραμματισμένη για τον Φεβρουάριο του 2027, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει αποφασιστεί η μεταφορά συγκεκριμένων στρατευσίμων σε αυτήν. Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή σειράς κατάταξης για οργανωτικούς λόγους δεν συνεπάγεται από μόνη της απαλλαγή από τη στρατιωτική υποχρέωση ή μεταβολή της προβλεπόμενης διάρκειας της θητείας.

Τι μπορεί να σημαίνει για τη στελέχωση των στρατιωτικών μονάδων

Η μεγαλύτερη εισροή στρατευσίμων ενδέχεται να έχει συνέπειες που θα γίνουν αισθητές και μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης. Εφόσον περισσότεροι νέοι καταταγούν και ολοκληρώσουν το προβλεπόμενο πρόγραμμα, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν μεγαλύτερο αριθμό οπλιτών στις επιχειρησιακές τους μονάδες. Η παράμετρος αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της παραμεθορίου και των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, όπου κατευθύνεται μεγάλο μέρος των νεοσύλλεκτων μετά την εκπαίδευσή τους. Το νέο μοντέλο προβλέπει ότι περίπου το 70% των οπλιτών τοποθετείται κατά προτεραιότητα σε μονάδες της Θράκης και του ανατολικού Αιγαίου.

Ωστόσο, η αύξηση των κατατάξεων μιας συγκεκριμένης ΕΣΣΟ δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε μόνιμη ενίσχυση της στελέχωσης. Για να προκύψει ένα τέτοιο αποτέλεσμα, θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι αυξάνεται συνολικά ο αριθμός όσων υπηρετούν κατά τη διάρκεια του έτους και ότι η εξέλιξη αυτή διατηρείται και στις επόμενες σειρές. Διαφορετικά, ενδέχεται να πρόκειται κυρίως για μεταβολή στον χρονισμό των κατατάξεων, με περισσότερους στρατεύσιμους να παρουσιάζονται τώρα και λιγότερους σε κάποια μεταγενέστερη περίοδο.

Η συγκέντρωση μεγαλύτερου αριθμού νέων σε μία ΕΣΣΟ μπορεί επίσης να επηρεάσει τον προγραμματισμό των απολύσεων, των μεταθέσεων και της αναπλήρωσης του προσωπικού μέσα στις μονάδες. Για τον λόγο αυτό, η διαχείριση των στρατευσίμων δεν περιορίζεται στην ημέρα που παρουσιάζονται στα κέντρα εκπαίδευσης, αλλά αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού που εκτείνεται σε ολόκληρη τη διάρκεια της θητείας τους. Σε κάθε περίπτωση, η μεγάλη προσέλευση του Νοεμβρίου αποτελεί μια πρώτη ουσιαστική δοκιμασία των δυνατοτήτων του νέου συστήματος. Το ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί τους επόμενους μήνες είναι εάν οι Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να διαχειρίζονται μεγαλύτερες σειρές νεοσυλλέκτων, διατηρώντας ταυτόχρονα το επίπεδο εκπαίδευσης και υποστήριξης που προβλέπει η μεταρρύθμιση.