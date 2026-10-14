Δύο 18χρονοι μαθητές δέχθηκαν επίθεση από ομάδα περίπου 15 ατόμων στο προαύλιο του 6ου Εσπερινού Λυκείου στην Κυψέλη, με τον έναν να τραυματίζεται από μαχαίρι και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 19:00 της Δευτέρας, ο διευθυντής του σχολείου, που βρίσκεται στην οδό Σάμου, κάλεσε την Αστυνομία και ανέφερε επεισόδιο μεταξύ μαθητών και εξωσχολικών.

Οι δύο μαθητές, με καταγωγή από την Αίγυπτο, τραυματίστηκαν κατά την επίθεση. Ο ένας δέχθηκε μαχαιριά στη δεξιά ωμοπλάτη, ενώ ο δεύτερος υπέστη ελαφρά τραύματα στο πρόσωπο από γροθιά.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν στο σημείο παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον μαθητή που είχε τραυματιστεί με μαχαίρι, προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία. Ο 18χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.