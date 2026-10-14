Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε το επετειακό Spetses Mini Marathon, που συμπλήρωσε φέτος 15 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας στις Σπέτσες, σε ένα τριήμερο γεμάτο αγώνες, δράσεις και ξεχωριστές στιγμές. Μέγας Χορηγός της επετειακής διοργάνωσης με πάνω από 10 συναπτά χρόνια παρουσίας στο event ήταν η Βwin ενώ η Eurobank συμμετείχε ως Financial Partner της διοργάνωσης.

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες και το απαγορευτικό απόπλου που επηρέασε τις μετακινήσεις προς το νησί δεν πτόησαν διοργανωτές αλλά και συμμετέχοντες, με το SMM να πραγματοποιείται κανονικά και το νησί να μπαίνει, για ακόμη μία φορά, σε ρυθμούς αγώνα.

15 χρόνια, με μια ιστορία που συνεχίζεται

Η φετινή διοργάνωση είχε έναν επιπλέον λόγο να ξεχωρίζει. Το SMM συμπλήρωσε 15 χρόνια και το επετειακό πρόγραμμα έδωσε ιδιαίτερη θέση στους ανθρώπους και στις ιστορίες που συνδέονται με τον αθλητισμό.

Εγκαίνια Έκθεσης Gold & Glory

Στο επίκεντρο βρέθηκε η Gold & Glory Exhibition, μια ξεχωριστή έκθεση αφιερωμένη στα Ολυμπιακά μετάλλια και στους ανθρώπους πίσω από αυτά, που φιλοξενήθηκε στον ιστορικό χώρο του Δημαρχείου των Σπετσών.

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν παρουσία σημαντικών εκπροσώπων του αθλητισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με την κορδέλα των εγκαινίων να κόβουν η Δήμαρχος Σπετσών κα Ευγενία Φραγγιά, ο Πρόεδρος των Ευρωπαικών Ολυμπιακών Επιτροπών και μέλος της Ελλάδας στη ΔΟΕ Σπύρος Καπράλος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδοδρομίας Θωμάς Τόκας, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς και η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη, ιδρύτρια και ψυχή του Spetses Mini Marathon.

Μαρίνα Κουταρέλλη, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Spetses Mini Marathon | Γιούλικα Σκαφιδά, Λύδα Παπάζογλου, Κλέλια Πανταζή, Άννυ Πανταζή

Το παρών έδωσαν και κόσμησαν με την παρουσία τους σημαντικοί Έλληνες Ολυμπιονίκες. Ο Απόστολος Χρήστου, η Σοφία Μπεκατώρου, η Βιργινία Κραβαριώτη, η Βούλα Κοζομπόλη, η Εύη Μωραϊτίδου, ο Δημήτρης Μούγιος, η Ζωή Φίτσιου, ο Πέτρος Γκαϊδατζής και ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου βρέθηκαν στο Δημαρχείο των Σπετσών, ενώ τη συλλογή συμπλήρωσαν τα μετάλλια των Ντίνου Γενηδουνιά, Γιάννη Φουντούλη, Τάκη Μάντη και Παύλου Καγιαλή.

Εύη Μωραϊτίδου, Αργυρή Ολυμπιονίκης Υδατοσφαίρισης και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών | Σπύρος Καπράλος, Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και Μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής | Βούλα Κοζομπόλη, Αργυρή Ολυμπιονίκης Υδατοσφαίρισης και Πρόεδρος της Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες

Και τις τρεις ημέρες, η έκθεση υποδέχθηκε πλήθος κόσμου, που έσπευσε στο Δημαρχείο των Σπετσών για να δει από κοντά τα Ολυμπιακά μετάλλια και να γνωρίσει τις ιστορίες των αθλητών που τα κατέκτησαν.

Η επέτειος δεν θα έμενε όμως, μόνο στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα. Το Golden Yoga Flow powered by Melissa και το Technogym Spetses Challenge έδωσαν από νωρίς τον τόνο του τριημέρου, ενώ το Race Village αποτέλεσε για ακόμη μία χρονιά σημείο συνάντησης αθλητών και επισκεπτών.

Οι αγώνες έδωσαν τον ρυθμό

Το Σάββατο, οι κολυμβητικές διαδρομές των 1,5Κ και 3Κ πραγματοποιήθηκαν φέτος στη μαγευτική παραλία της Αγίας Μαρίνας, χαρίζοντας στους συμμετέχοντες μια ξεχωριστή αγωνιστική εμπειρία ενώ στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήραν οι παιδικοί αγώνες και ο αγώνας των 10Κ, που πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή της Herbalife.

Δρομικός αγώνας 10Κ, powered by Herbalife

Δρομικός Αγώνας 10Κ, powered by Herbalife

Κολυμβητικοί αγώνες 1,5Κ & 3Κ

Κολυμβητικοί αγώνες 1,5Κ & 3Κ

Οι εκατοντάδες κολυμβητές έπεσαν στα νερά των Σπετσών με πάθος, με τους κολυμβητικούς αγώνες να πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Vichy Laboratoires η οποία φρόντισε και για την αντιηλιακή προστασία των καλεσμένων, ενώ για μια ακόμα φορά βράβευσε με το Commitment Award εκείνους που τερμάτισαν «πρώτοι από το τέλος» μένοντας πιστοί στο motto της διοργάνωσης «2winis2participate».

Η arena, για ακόμη μία χρονιά, στάθηκε δίπλα στους αθλητές, προσφέροντας εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών, ενώ τη ναυαγοσωστική κάλυψη των αγώνων ανέλαβε η Lifeguard Hellas.

Οι εξαιρετικές αποδόσεις δεν έλειψαν ούτε στους αγώνες των 1.5 και 3χλμ., με τις πρώτες θέσεις να αποτελούν υπόθεση των αθλητών της Εθνικής Ομάδας Κολύμβησης Ιάσωνα Ρούτουλα και Άρτεμις Βασιλάκη (1,5Κ) και του Άγγελου Χριστοδούλου και της Σοφίας Καρρά (3Κ).

Κολυμβητικοί αγώνες 1,5Κ & 3Κ

Κολυμβητικοί αγώνες 1,5Κ & 3Κ

Στους αγώνες του φετινού SMM έδωσαν το παρών και πρόσωπα από τον χώρο της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης, του αθλητισμού και της δημόσιας ζωής, συμμετέχοντας στις αγωνιστικές διαδρομές και δίνοντας το δικό τους μήνυμα συμμετοχής. Στους αγώνες του Spetses Mini Marathon 2026 παρακολούθησαν και συμμετείχαν ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η Γενική Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων Χριστίνα Τσάκωνα, ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης ,ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γεώργιος Μαυρωτάς και ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.

Μάριος Θεμιστοκλέους, Υφυπουργός Υγείας | Ευγενία Φραγγιά, Δήμαρχος Σπετσών | Σπύρος Καπράλος, Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και Μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής

Στα 10Κ, οι συμμετέχοντες κινήθηκαν στη χαρακτηριστική διαδρομή του SMM, με το πευκόφυτο τοπίο των Σπετσών να αποτελεί για ακόμη μία φορά μέρος της εμπειρίας του αγώνα. Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκαν o Παναγιώτης Πετρουλάκης (Team Garmin Greece) και Aναστασία Μαρινάκου, ενώ ιδιαίτερη ήταν και φέτος η παρουσία γνωστών αθλητών και προσωπικοτήτων στις αγωνιστικές διαδρομές.

Δρομικός αγώνας 10Κ

Δρομικός αγώνας 10Κ

Δρομικός αγώνας 10Κ

Και το Σάββατο δεν τελείωσε με τους αγώνες. Η Πλατεία Ποσειδωνίου πήρε τη σκυτάλη με το Shake Out Party by Under Armour και την μοναδική Ευαγγελία Τσιορλίδα στα decks να δίνουν το δικό τους στίγμα, πριν το Melissa Pasta Night συγκεντρώσει αθλητές και επισκέπτες γύρω από ένα από τα πιο χαρακτηριστικά rituals του SMM.

Παιδικοί αγώνες, powered by Melissa

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τη live συναυλία του Ηλία Μπόγδανου και των INCO powered by bwin, με την πλατεία να παραμένει κατάμεστη και το επετειακό κλίμα να συνεχίζεται μέχρι αργά και τους παρευρισκόμενους να απολαμβάνουν παγωτό με πρωτεΐνη από την Arla Protein, καθώς και δροσιστικά mocktails με γεύση Mango Berry από την Herbalife, που συμπλήρωσαν το festive κλίμα της βραδιάς.

Η Κυριακή ανήκε στα 25Κ και τα 5Κ

Την Κυριακή, το αγωνιστικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τους δύο τελευταίους αγώνες δρόμου του τριημέρου, τα 25Κ και τα 5Κ Garmin Run Series.

Πασχάλη Νατάσσα, Group Chief Human Resources Officer | Μαρτίνης Γιάννης, Επικεφαλής Personal Banking | Βλασταράκης Μιχάλης, Group Chief Marketing Officer | Γιαννακλής Ιάκωβος, Deputy CEO και Eurobank Running Team

Οι δρομείς πήραν θέση στην εκκίνηση από νωρίς το πρωί, με τη διαδρομή των 25Κ να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αγωνιστικές προκλήσεις του SMM και τα 5Κ να δίνουν, για ακόμη μία χρονιά, την ευκαιρία σε δρομείς διαφορετικών ηλικιών και επιπέδων να συμμετάσχουν στη διοργάνωση.

Δρομικός αγώνας 25Κ, powered by Arla Protein

Στα 25Κ και 5Κ, οι Δημήτρης Τσάκαλος(Team Under Armour) και Γιώτα Βλαχάκη (Team Garmin Greece) και οι Γιώργος Σταμούλης (Τeam Arla Protein) και Ντενίσα Μπάλλα (Team Vichy) βρέθηκαν στην κορυφή των κατατάξεων, ενώ οι συμμετοχές από διαφορετικές ηλικίες, επίπεδα και αφετηρίες επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά το motto του SMM: «Νίκη είναι η Συμμετοχή».

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, τη διαφορά έκαναν και οι εταιρικές ομάδες, με το πρώτο βραβείο των Corporate Teams να απονέμεται στην Team Vichy.

Γιώργος Σταμούλης | Άντζελα Κοτρότσου, CEO Arla Foods Hellas | Γιώργος Μαυρωτάς, Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού

Καθ’όλη τη διάρκεια του τριημέρου η Helmepa με τους Youth Ambassadors της, σε συνεργασία με το Δήμο Σπετσών, φρόντισε για την ανακύκλωση και καθαριότητα σε όλα τα σημεία του νησιού.

Οι στιγμές που μένουν και έξω από το χρονόμετρο

Το επετειακό SMM είχε και φέτος δράσεις που ξεπέρασαν τα όρια ενός αθλητικού event. Σε συνεργασία με το Όραμα Ελπίδας και με τη στήριξη του Ομίλου Motor Oil Hellas, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη δωρεά μυελού των οστών και να γίνουν εθελοντές δότες.

Για τη Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη, Ιδρύτρια και Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Spetses Mini Marathon, η συμπλήρωση 15 χρόνων αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο:

«Είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπουμε τόσο κόσμο να ανταποκρίνεται και να βρίσκεται στις Σπέτσες, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές, στους χορηγούς, στους καπετάνιους και σε όλους τους ανθρώπους του νησιού που, όλα αυτά τα χρόνια, έχουν σταθεί δίπλα μας και έχουν κάνει το SMM αυτό που είναι σήμερα.

Πριν από 15 χρόνια βάλαμε το πρώτο λιθαράκι για να δημιουργηθεί ένας νέος δρόμος για τον αθλητικό τουρισμό στη χώρα. Σήμερα, κοιτάζοντας πίσω, νιώθω ότι δεν χτίσαμε απλώς έναν αγώνα, αλλά ένα ολόκληρο δίκτυο ανθρώπων που αγαπούν και στηρίζουν αυτή τη διοργάνωση. Είναι σαν να έχουμε σπείρει ένα δάσος αγάπης και συμμετοχής, που συνεχίζει να μεγαλώνει κάθε χρόνο.

Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τη Δήμαρχο Σπετσών, Ευγενία Φραγγιά, και τον Δήμο Σπετσών για την αμέριστη συμπαράσταση και τη σταθερή τους αφοσίωση όλα αυτά τα χρόνια.

Τον Αγώνα στήριξαν:

Entain plc με το brand bwin, Under Armour, brand του Ομίλου Φάις, Eurobank, Arla PROTEIN, Vichy Laboratoires, Herbalife, Deloitte, RIO mare, Borotalco, TECHNOGYM, Melissa, GARMIN, InterΜed. arena, Coca-Cola Τρία Έψιλον, Μακεδονικός Χαλβάς, GU Energy, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, BLACKROLL, Colgate, Howden, Alphalines, Hellenic Seaways, Magic Sea Ferries, Lifeguard Hellas.