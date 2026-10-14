Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε η αστυνομία στην περιοχή του Ωρωπού, καθώς λόγω της έντονης βροχόπτωσης υπάρχει συσσώρευση υδάτων σε κάποια σημεία του οδικού δικτύου.



Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου – Ωρωπού από το ύψος της ταβέρνας «Κοράλι» έως το ύψος της ταβέρνας «Ο Νίκος», και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επίσης, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας και στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος της οδού Κήπων έως την οδό Αγίας Παρασκευής.

Με έκτακτη ανακοίνωσή του, ο δήμος Ωρωπού ενημέρωσε νωρίτερα ότι έκλεισε ο παραλιακός δρόμος στο ύψος των φωτεινών σηματοδοτών του Μαρκοπούλου, λόγω πλημμύρας του οδοστρώματος που προκλήθηκε από τη βροχόπτωση.



Η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από και προς το Μαρκόπουλο και τους Αγίους Αποστόλους πραγματοποιείται μέσω των οδών Ευβοίας και Παναγιώτη Δήμα.

Γύρω στις 15:00, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ωρωπού εξέδωσε νέα ανακοίνωση ενημερώνοντας τους πολίτες ότι, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, έχει υπερχειλίσει το ρέμα πλησίον του Μουσείου «Φαέθων» στη Μαλακάσα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον επαρχιακό δρόμο Μαρκοπούλου – Μαλακάσας. Ο δρόμος παραμένει κλειστός για λόγους ασφαλείας και μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

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«Παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή, να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών και να μην επιχειρούν σε καμία περίπτωση να διασχίσουν σημεία όπου έχουν συσσωρευτεί νερά», αναφέρει στο τέλος η ανακοίνωση του δήμου Ωρωπού.