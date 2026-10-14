Περισσότερα από 200 χιλιοστά βροχής έπεσαν μέσα σε περίπου 6,5 ώρες στη Ρόδο, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.



Όπως επισημαίνεται από το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν σήμερα την Βόρεια Ρόδο, ενώ τονίζεται ότι όπως προκύπτει από τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr στον σταθμό της Ρόδου κατά το διάστημα 06:30-12:50 (6.5 περίπου ώρες) έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής, ενώ από την αρχή της ημέρας έως τις 12:50 το συνολικό ύψος βροχής ανέρχεται σε 264 χιλιοστά.

Παράλληλα, ισχυρή είναι και η ηλεκτρική δραστηριότητα στην περιοχή της Βόρειας Ρόδου σήμερα το μεσημέρι.

Όπως υπογραμμίζει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, οι περιοχές με ενισχυμένη ηλεκτρική δραστηριότητα στην ατμόσφαιρα σημειώνονται με πορτοκαλί και κόκκινες αποχρώσεις.

Σημειώνεται ότι στην ηλεκτρική δραστηριότητα στην ατμόσφαιρα περιλαμβάνονται οι κεραυνοί (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), οι ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών, καθώς και οι ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.