Την Κατερίνα, τη γηραιότερη αρκούδα που φιλοξενούνταν πλέον στο καταφύγιο στο Νυμφαίο, αποχαιρετά ο Αρκτούρος. Η αρκούδα έφυγε σε ηλικία 39 ετών, έχοντας περάσει σχεδόν τρεις δεκαετίες στον Αρκτούρο.

Σύμφωνα με τον Πάνο Στεφάνου από τον Αρκτούρο, παλαιότερα σκαρφάλωνε στα δέντρα αλλά τα τελευταία χρόνια είχε περιορίσει τις βόλτες της και έμενε αρκετές ώρες ξαπλωμένη. Δε σταμάτησε ωστόσο, από το 2006, να φτιάχνει τη δική της φωλιά για τον χειμέριο ύπνο.

«Η Κατερίνα εντοπίστηκε, σε μικρή ηλικία, σε πλατεία της Φλώρινας και μεταφέρθηκε στο Ζωολογικό Κήπο της περιοχής. Στο Νυμφαίο ήρθε το 1996» λέει ο κ. Στεφάνου.

Μάλιστα την Κατερίνα είχε «υιοθετήσει» το 2022, η Κατερίνα Σακελλαρόπουλου η οποία είχε επισκεφθεί, ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, το Περιβαλλοντικό Κέντρο για την Προστασία της ‘Αγριας Ζωής και του Φυσικού Περιβάλλοντος “Αρκτούρος”, στο Νυμφαίο της Φλώρινας.

«Όσοι τη γνώρισαν θυμούνται καλά τον χαρακτήρα της. Δυναμική, ατίθαση, ανεξάρτητη και πάντα αποφασισμένη να κάνει τα πράγματα με τον δικό της τρόπο. Ακόμη κι αν αυτό σήμαινε να παίρνει το ξερό ψωμί της, να το πηγαίνει μέχρι το νερό και να το βουτάει πρώτα για να μαλακώσει» περιγράφει σε ανακοίνωση του για την Κατερίνα, η περιβαλλοντική οργάνωση.

Στο Νυμφαίο φιλοξενούνται αυτή την εποχή 19 αρκούδες.