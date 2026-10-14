Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη νότια Λαμία, όταν η οδηγός ενός ΙΧ αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο κι έπεσε πάνω σε παρκαρισμένο όχημα, το οποίο με τη σειρά του χτύπησε το αμέσως μπροστά του.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Όπως είπε η οδηγός του πρώτου οχήματος, «κόλλησε» το γκάζι του οχήματός της, με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα πάνω σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο κι εκείνο με τη σειρά του πάνω σε ένα άλλο.

Η οδηγός, αν και δεν φαινόταν να έχει χτυπήσει σοβαρά, χρειάστηκε τη φροντίδα των διασωστών του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, που έφτασε στο σημείο και διακομίστηκε προληπτικά στο νοσοκομείο Λαμίας.

Επί τόπου βρέθηκε και πλήρωμα της Τροχαίας Λαμίας για την καταγραφή του τροχαίου.