Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις, με τους συνταξιούχους να ανοίγουν έναν νέο κύκλο κινητοποιήσεων με βασικά αιτήματα αυξήσεις, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης (δώρα), μέτρα για την Υγεία και κατάργηση των ανισοτήτων στις συντάξεις χηρείας.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο συνταξιούχος, Τάσος Ζερβός, σημείωσε ότι «η σημερινή κινητοποίηση γίνεται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την τροπολογία της κυβέρνησης να μην κάνει καθολική εφαρμογή των συντάξεων χηρείας 70% σε όλες τις συντάξεις, αλλά να έχει κριτήριο ποιος θα πάρει το 70% ή όχι, το πότε είναι ο θάνατος. Αν δηλαδή είναι ο θάνατος μέχρι τις 12 Μαΐου του ’16, τότε πάμε σε μείωση συντάξεων χηρείας. Αν είναι μετά τις 13 Μαΐου του ’16, μετά το νόμο Κατρούγκαλου δηλαδή, πάμε στο 70%. Είναι απαράδεκτο για την ίδια αιτία άλλοι συνταξιούχοι, άλλες χήρες ουσιαστικά να παίρνουν 70%, άλλες να παίρνουν το 35% της αρχικής σύνταξης, άλλοι να παίρνουν το 25%, όπως είναι στο Δημόσιο και άλλοι να παίρνουν το 25% του 70%, επειδή ο θάνατος ήταν πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου. Γι’ αυτό διαμαρτυρόμαστε και θεωρούμε ότι πρέπει ενιαία να αντιμετωπιστεί το θέμα».

Από τα μεγάφωνα της συγκέντρωσης, εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής καλωσόρισε τους συγκεντρωμένους σημειώνοντας πως «ο καιρός προσπαθεί να μας αποδείξει κάθε φορά ότι είμαστε παντός καιρού, και είμαστε», ενώ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τη διάθεση κονδυλίων σε εξοπλισμούς την ώρα που οι συνταξιούχοι δοκιμάζονται από την ακρίβεια.

«Η κατάστασή μας χειροτερεύει μπροστά στην ακρίβεια, μπροστά σε όλα όσα αρνητικά ζούμε, στις δαπάνες, οι οποίες δίνονται για διάφορους σκοπούς και για εξοπλισμούς και όχι για τις δικές μας ανάγκες. Όλα μας τα αιτήματα είναι στο τραπέζι: και τα δώρα μας, και η εισφορά αλληλεγγύης, και οι αυξήσεις που πρέπει να δοθούν στις συντάξεις. Αυτά που έδωσε η κυβέρνηση είναι ψίχουλα και δεν τα έχει δώσει για όλους. Παραδείγματος χάριν, η σύνταξη χηρείας αφορά ορισμένες κατηγορίες και δημιουργούν πάλι αντιθέσεις. Αλλά και αυτό το “τετρακοσάρι” δεν το δίνουν σε όλους. Βγαίνει ο συνταξιούχος με βαριά και ανθυγιεινά στα 62 του χρόνια και δεν μπορεί να πάρει ούτε αυτά τα ψίχουλα. Όλα αυτά, μαζί με την ακρίβεια και τα φάρμακα, θα μας κρατήσουν στον δρόμο του αγώνα» υπογράμμισε.

Παράλληλα, με τη σημερινή κινητοποίηση στην Αθήνα, τα συνταξιουχικά σωματεία της Αχαΐας πραγματοποιούν συγκέντρωση στον ΕΦΚΑ Πάτρας.

Το πρόγραμμα των δράσεων κλιμακώνεται το επόμενο διάστημα με περιφερειακή συγκέντρωση στην Πρέβεζα στις 19 Οκτωβρίου, (με συμμετοχή σωματείων από Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και Ιόνιο), με συγκέντρωση στη Λιβαδειά στις 20 Οκτωβρίου και τη μεγάλη Παναττική πανσυνταξιουχική συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), στην Αθήνα, στις 21 Οκτωβρίου. Θα ακολουθήσουν περιφερειακές συγκεντρώσεις, από τον Έβρο έως την Κρήτη, έως τις 6 Νοεμβρίου.