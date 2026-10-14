Σε λίμνη μετατράπηκαν σήμερα το πρωί τμήματα του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, που πλήττει το Ηράκλειο Κρήτης.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του ξεναγού Βαγγέλη Παπανικολάου, που δημοσιεύει το neakriti.gr, τουρίστες έκαναν βόλτες στον ιστορικό χώρο μέσα στα νερά, με αρκετούς μάλιστα να φορούν καλοκαιρινά ρούχα.

Σημειώνεται ότι η Κνωσός, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, είναι γνωστή για το προηγμένο αποχετευτικό σύστημα που είχαν αναπτύξει οι Μινωίτες πριν από χιλιάδες χρόνια και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά επιτεύγματα του μινωικού πολιτισμού.