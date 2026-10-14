Σημαντική διάκριση για την ελληνική γαστρονομία καταγράφουν τα μελομακάρονα, καθώς κατέκτησαν τη δεύτερη θέση στη νέα κατάταξη του γαστρονομικού οδηγού TasteAtlas με τα 50 καλύτερα μπισκότα του κόσμου. Η ελληνική παραδοσιακή λιχουδιά ξεχώρισε ανάμεσα σε γλυκίσματα από δεκάδες χώρες, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της θέση στις προτιμήσεις των φίλων της ζαχαροπλαστικής.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα Vánoční cukroví από την Τσεχία, τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα μπισκότα της χώρας, τα οποία συγκέντρωσαν βαθμολογία 4,4 στα 5. Πρόκειται για μια μεγάλη ποικιλία μικρών γλυκισμάτων που παρασκευάζονται σε διαφορετικές εκδοχές και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χριστουγεννιάτικων εθίμων των Τσέχων.

Τα μελομακάρονα στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης

Με βαθμολογία 4,3 στα 5, τα ελληνικά μελομακάρονα κατέκτησαν τη δεύτερη θέση, αφήνοντας πίσω τους πολλές αγαπημένες γεύσεις από όλο τον κόσμο. Το γλυκό που έχει συνδεθεί με τα Χριστούγεννα ξεχωρίζει για τον συνδυασμό μελιού, καρυδιών και αρωματικών μπαχαρικών, αποτελώντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κεράσματα της ελληνικής παράδοσης.

Στην τρίτη θέση, με την ίδια βαθμολογία, βρίσκονται τα Makroud el Louse από την Αλγερία, γλυκίσματα με βάση το αμύγδαλο. Την τέταρτη θέση καταλαμβάνουν τα alfajores από την Αργεντινή, με βαθμολογία 4,2 στα 5, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν τα ολλανδικά stroopwafels, επίσης με βαθμολογία 4,2.

Ποια μπισκότα συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα

Στην έκτη θέση συναντάμε τα σκωτσέζικα Petticoat Tails, ενώ ακολουθούν τα αμερικανικά chocolate chip cookies, με τα κομματάκια σοκολάτας, στην έβδομη θέση. Την όγδοη θέση καταλαμβάνουν τα ιταλικά Baci di Dama, ενώ στην ένατη βρίσκονται τα Marranitos από το Μεξικό. Τη δεκάδα ολοκληρώνουν τα ολλανδικά Speculaas, γνωστά για τον αρωματικό τους χαρακτήρα.

Η κατάταξη περιλαμβάνει γλυκίσματα με διαφορετικές παραδόσεις, υλικά και τρόπους παρασκευής, αναδεικνύοντας την ποικιλία των γεύσεων που έχουν αγαπηθεί σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Η ελληνική παρουσία στη λίστα του TasteAtlas

Πέρα από τη διάκριση των μελομακάρονων, η Ελλάδα εκπροσωπείται στη λίστα και από άλλα παραδοσιακά γλυκά. Τα αμυγδαλωτά βρίσκονται στην 24η θέση, με βαθμολογία 3,9 στα 5, ενώ τα μουστοκούλουρα καταλαμβάνουν την 28η θέση, με την ίδια βαθμολογία.

Στην 47η θέση βρίσκονται οι κουραμπιέδες, με βαθμολογία 3,8 στα 5, συμπληρώνοντας την ελληνική παρουσία στην κορυφαία 50άδα.