Επικαιροποίησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε την Τρίτη (13-10-2026) με κόκκινη προειδοποίηση. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η προειδοποίηση υποβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Τετάρτη (14-10-2026) αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα Τετάρτη (14-10-2026),

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.

β) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα.

γ) Στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ.

δ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Δεμένα πλοία και ακυρώσεις δρομολογίων σε πολλές ακτοπλοϊκές γραμμές

Σημειώνεται πως οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου να παραμένει σε ισχύ έως τις 15:00 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η ένταση των ανέμων φθάνει κατά τόπους τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στον Αργοσαρωνικό πραγματοποιούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, ενώ δεν εκτελούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Παράλληλα, έχει διακοπεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση στη γραμμή Παλούκια Σαλαμίνας – Καματερό Πειραιά.

Από το λιμάνι της Ραφήνας πραγματοποιήθηκαν κανονικά τρία πρωινά δρομολόγια, ενώ μετά τις 4 το απόγευμα αναμένεται να επανεκτιμηθούν οι καιρικές συνθήκες, προκειμένου να αποφασιστεί η εκτέλεση των επόμενων δρομολογίων.

Προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες ακτοπλοϊκές συνδέσεις, καθώς, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις πορθμειακές γραμμές Πρίνου – Καβάλας, Αγίας Μαρίνας – Νέων Στύρων και Αρκίτσας – Αιδηψού.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν προηγουμένως με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, ώστε να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων.

Προβλήματα στην Εύβοια, φούσκωσε ο Κηρέας

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες άρχισαν να εκδηλώνονται προβλήματα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Στην περιοχή του Μαντουδίου, ο ποταμός Κηρέας έχει φουσκώσει και σε τρία σημεία τα νερά έχουν φτάσει έως το οδικό δίκτυο, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών.

Η Αστυνομία έχει απαγορεύσει τη διέλευση οχημάτων στον δρόμο από το Προκόπι προς το Μαντούδι, εξαιτίας των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από την άνοδο της στάθμης του ποταμού.

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ενώ η Πυροσβεστική, η Περιφέρεια και οι δήμοι έχουν κινητοποιήσει μηχανήματα έργου για παρεμβάσεις σε σημεία όπου υπάρχουν ποταμοί και ρέματα, με στόχο να παραμείνουν οι δρόμοι προσβάσιμοι και να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα.

Μήνυμα του 112 εστάλη νωρίς το πρωί στα Πολιτικά Ευβοίας, όπου η άνοδος της στάθμης του ποταμού προκάλεσε ανησυχία στις τοπικές Αρχές. Προληπτικά έκλεισε και ο δρόμος που συνδέει τα Πολιτικά με τα Ψαχνά, λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Πυροσβεστική κλήθηκε τουλάχιστον 20 φορές για κοπές δέντρων που είχαν πέσει σε κεντρικούς δρόμους.

Ήχησε το 112 στη Ρόδο

Μήνυμα προειδοποίησης μέσω του 112 εστάλη στις 10:44 το πρωί της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου στους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Η ειδοποίηση εστάλη στα ελληνικά και στα αγγλικά, ενώ περιλαμβάνει σύνδεσμο προς τις οδηγίες αυτοπροστασίας της Πολιτικής Προστασίας.

Αυτή την ώρα, υπάρχουν σε αυξημένη ένταση βροχοπτώσεις σε όλο σχεδόν το νησί της Ρόδου, με τις υπηρεσίες να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των φαινομένων.

Από τις αναφορές που υπάρχουν, τα προβλήματα εστιάζονται σε πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ για λόγους ασφαλείας ο Δήμος Ρόδου ανακοίνωσε ότι κλείνει η κυκλοφορία σε τμήμα της οδού από Αρχάγγελο προς Μαλώνα, ενώ ματαιώθηκαν επίσης και τα δρομολόγια των λεωφορείων στην περιοχή του Φαληρακίου.

Ζημιές στη Σκιάθο

Ζημιές καταγράφηκαν στο νησί της Σκιάθου από την κακοκαιρία που έπληξε τις Βόρειες Σποράδες τα τελευταία 24ωρα. Το 112 ενεργοποιήθηκε δύο φορές, ενώ, όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας, έχει ζητηθεί να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Συνεχίζει η βροχή και οι άνεμοι. Κάνουμε αποκαταστάσεις στο κεντρικό δίκτυο που έχουμε κάποια φερτά. Είχαμε κάποιες πτώσεις δέντρων και δύο αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί, ενώ τα σχολεία είναι κλειστά. Το φαινόμενο φαίνεται ότι υποχωρεί», σημείωσε νωρίτερα σήμερα ο κ. Τζούμας προσθέτοντας πως 40 με 50 επιχειρήσεις και 15 με 20 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία για τη δρομολόγηση των αποζημιώσεων και τη διενέργεια αυτοψιών από τα αρμόδια κλιμάκια της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Πλημμύρισαν τμήματα στο ανάκτορο της Κνωσού

Σε λίμνη μετατράπηκαν σήμερα το πρωί τμήματα του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, που πλήττει το Ηράκλειο Κρήτης.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του ξεναγού Βαγγέλη Παπανικολάου, που δημοσιεύει το neakriti.gr, τουρίστες έκαναν βόλτες στον ιστορικό χώρο μέσα στα νερά, με αρκετούς μάλιστα να φορούν καλοκαιρινά ρούχα.