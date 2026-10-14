Την καθιερωμένη του «καλημέρα» είπε και σήμερα ο Αρκάς, σχολιάζοντας με τον δικό του τρόπο τη λειτουργία της ενημέρωσης και της λογοκρισίας.

«Η πιο αποτελεσματική λογοκρισία δεν απαγορεύει τις σημαντικές ειδήσεις. Τις πνίγει στις ασήμαντες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στο σκίτσο απεικονίζεται ένα λιβάδι γεμάτο ασπρόμαυρες παπαρούνες, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει μία και μοναδική κόκκινη. Μέσα από αυτή την εικόνα, ο σκιτσογράφος αποτυπώνει συμβολικά τον τρόπο με τον οποίο η ουσιαστική πληροφορία μπορεί να χαθεί μέσα στον όγκο των ειδήσεων που κατακλύζουν καθημερινά το κοινό.

Το μήνυμα εστιάζει σε μια διαφορετική μορφή λογοκρισίας: όχι στην ευθεία απαγόρευση μιας είδησης, αλλά στην υποβάθμισή της, όταν η προσοχή στρέφεται σε πλήθος λιγότερο σημαντικών θεμάτων. Έτσι, ακόμη και χωρίς να αποκρύπτεται κάτι άμεσα, η είδηση που έχει πραγματική βαρύτητα κινδυνεύει να περάσει απαρατήρητη.

Δείτε την ανάρτηση του Αρκά στο Facebook: