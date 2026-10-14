Μήνυμα προειδοποίησης μέσω του 112 εστάλη στις 10:44 το πρωί της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου στους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Η ειδοποίηση εστάλη στα ελληνικά και στα αγγλικά, ενώ περιλαμβάνει σύνδεσμο προς τις οδηγίες αυτοπροστασίας της Πολιτικής Προστασίας.

Αυτή την ώρα, υπάρχουν σε αυξημένη ένταση βροχοπτώσεις σε όλο σχεδόν το νησί της Ρόδου, με τις υπηρεσίες να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των φαινομένων.

Από τις αναφορές που υπάρχουν, τα προβλήματα εστιάζονται σε πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ για λόγους ασφαλείας ο Δήμος Ρόδου ανακοίνωσε ότι κλείνει η κυκλοφορία σε τμήμα της οδού από Αρχάγγελο προς Μαλώνα, ενώ ματαιώθηκαν επίσης και τα δρομολόγια των λεωφορείων στην περιοχή του Φαληρακίου.

Κεραυνός έπληξε την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου – Εκτός αέρα το ραδιοφωνικό πρόγραμμα

Εκτός αέρα βρίσκεται από το πρωί το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, καθώς ο σταθμός της Ρόδου χτυπήθηκε από κεραυνό, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της η διευθύντρια, Μαρία Βάλα.

Ο κεραυνός προκάλεσε ζημιές στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Από τα ξημερώματα οι τεχνικοί του σταθμού, μαζί με εξειδικευμένο συνεργείο, εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης.