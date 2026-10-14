Ένας 58χρονος έχασε τη ζωή του και ένας 51χρονος τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα, Τρίτης 13 Οκτωβρίου, στη λεωφόρο Σχιστού, στο ύψος του Χαϊδαρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 19:05, 28χρονος οδηγός ΙΧ, ο οποίος κινείτο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, προσέκρουσε με το όχημά του σε δύο ακινητοποιημένα αυτοκίνητα.

Από τη σύγκρουση παρασύρθηκαν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων, οι οποίοι βρίσκονταν πεζοί στο οδόστρωμα.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο 58χρονος, ενώ μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο «Αττικόν» ο 51χρονος.

Ο οδηγός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και σωματική βλάβη από αμέλεια.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από την Τροχαία.