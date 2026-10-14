Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 14 Οκτωβρίου στην Εθνική Οδό Λάρισας-Τρικάλων, στο ύψος της Πηνειάδας, όταν διερχόμενο όχημα έπεσε πάνω σε κοπάδι αγριογούρουνων που επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα.

Οι εικόνες από το σημείο είναι αποκαρδιωτικές, καθώς τα άτυχα ζώα κείτονται νεκρά στην άσφαλτο, αποτυπώνοντας με τον πιο σκληρό τρόπο τις συνέπειες της σύγκρουσης.

Το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή και χαμηλότερη ταχύτητα, ιδιαίτερα σε δρόμους όπου υπάρχει πιθανότητα διέλευσης άγριων ζώων, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος παρόμοιων περιστατικών.

Από το τροχαίο προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διερχόμενο όχημα, χωρίς να τραυματιστεί ο οδηγός, σύμφωνα με το onlarissa.gr.