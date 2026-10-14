Συνεχίζει να σαρώνει και σήμερα, Τετάρτη, πολλές περιοχές της χώρας το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη τους διάρκεια, έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία κυρίως σε Σκιάθο, Εύβοια και Αττική.

Μάλιστα, ο Κηφισός «φούσκωσε» από τη συνεχόμενη βροχόπτωση, με αποτέλεσμα να έρθει στο όριό του, θέτοντας σε πλήρη επιφυλακή τις Αρχές.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από χθες έως σήμερα στις 6 το πρωί, λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων που έχουν εκδηλωθεί, έχει δεχτεί συνολικά 58 κλήσεις.

Ειδικότερα, στην Αττική το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί 38 κλήσεις κι έχουν πραγματοποιηθεί 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων, ενώ στην Εύβοια 20 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 19 κοπές δέντρων και μία πλύση οδοστρώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo, ισχυρή βροχόπτωση εκδηλώθηκε στην Κερατέα μετά τις 20:00, ενώ έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν επίσης στον Πειραιά, στη Νίκαια και στην Ανάβυσσο. Νωρίτερα, βροχές είχαν σημειωθεί και στο κέντρο της Αθήνας.

Ενδεικτικές της έντασης των φαινομένων είναι οι εικόνες από τη Μάνδρα, όπου η βροχή ήταν ιδιαίτερα ισχυρή γύρω στις 19:45. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στον Ασπρόπυργο, λίγο πριν από τις 20:00.

Προβλήματα και μηνύματα από το 112 σε Εύβοια και Σκιάθο

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το πρωί εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στα Πολιτικά Ευβοίας, καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:

«Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή Πολιτικά Ευβοίας. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή #Πολιτικά_Ευβοίας



‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/xEOeeBmwYl…@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 14, 2026

Στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Εύβοιας έχουν προκληθεί σοβαρά προβλήματα, με τον ποταμό Κηρέα να υπερχειλίζει και να οδηγεί στο κλείσιμο δρόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπι, και συγκεκριμένα στη θέση «Καντά».

Ανησυχία προκαλεί η κατάσταση και στη Μακρυκάπα του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, καθώς η έντονη κακοκαιρία έχει ανεβάσει επικίνδυνα τη στάθμη του ποταμού που διασχίζει τον οικισμό.

Επίσης, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στα Πολιτικά Ευβοίας, με το evima.gr να αναφέρει ότι τα νερά έχουν φτάσει σε οριακό σημείο, με τον κίνδυνο υπερχείλισης να είναι πλέον ορατός. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βοηθητική γέφυρα κατέρρευσε στην περιοχή Κυπαρίσσι, των Πολιτικών στη θέση «Πεθαμένος», στον Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων, εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Επιπλέον, στις 00:32 εκδόθηκε μήνυμα, για περιορισμό μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες στη Σκιάθο: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της Σκιάθου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το προειδοποιητικό μήνυμα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Σκιάθου, Θοδωρή Τζούμα, δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά, ενώ δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του Δήμου κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Προβλήματα αναφέρθηκαν επίσης στην Αγία Παρασκευή και στον Πλατανιά.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της #Σκιάθου



‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 13, 2026

Πλημμυρικά φαινόμενα στη Ρόδο

Ισχυρή βροχόπτωση πλήττει από νωρίς το πρωί και τη Ρόδο, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.

Στις 10:44 το πρωί εστάλη μήνυμα προειδοποίησης μέσω του 112 στους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.

⚠️Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα #Ρόδου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 14, 2026

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η ειδοποίηση εστάλη στα ελληνικά και στα αγγλικά, ενώ περιλαμβάνει σύνδεσμο προς τις οδηγίες αυτοπροστασίας της Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ σε ορισμένες περιοχές η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με ιδιαίτερη δυσκολία.

Μάλιστα, στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της, το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω συσσώρευσης νερών.

Ποιες περιφέρειες έχουν τεθεί σε «κόκκινο» συναγερμό

Υπενθυμίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, από χθες τις μεσημβρινές ώρες έως και σήμερα:

* Την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

* Την Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας

* Την Περιφέρεια Αττικής

* Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

* Την Περιφέρεια Κρήτης

* Τις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και

* Την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Πώς θα εξελιχθεί το κύμα κακοκαιρίας

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες, Τρίτη, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές και σήμερα Τετάρτη (14-10-2026). Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤNews, Αναστασία Τυράσκη, τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης, με σταδιακή εξασθένηση από τις βραδινές ώρες.

Ιδιαίτερα ισχυροί είναι οι άνεμοι, με τις ριπές στο βορειοανατολικό Αιγαίο να φτάνουν τοπικά τα 10 μποφόρ. Στο υπόλοιπο Αιγαίο επικρατούν άνεμοι έως 9 μποφόρ, ενώ ανάλογες εντάσεις αναμένονται τις επόμενες ώρες στον Ευβοϊκό και σε τμήματα του κεντρικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ στα ανοιχτά ενδέχεται να αγγίξουν τα 9 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται συννεφιά και βροχές κατά διαστήματα, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, με πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 9 μποφόρ στον Ευβοϊκό και τοπικά τα 8 μποφόρ στον Σαρωνικό.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και βροχοπτώσεις, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη Χαλκιδική. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 18 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι τοπικά τα 7 μποφόρ.

Παράλληλα, ισχυρές καταιγίδες εκδηλώνονται στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να παραμένουν έντονα για αρκετές ώρες.

Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ της Τετάρτης, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί ανατολικότερα. Την Πέμπτη ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά.

Ωστόσο, στην Κρήτη θα συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις, οι οποίες ενδέχεται να είναι κατά διαστήματα έντονες, κυρίως στις ορεινές περιοχές.

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από την Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία, στη Θράκη και στο βόρειο Αιγαίο, με σταδιακή επέκταση των φαινομένων και σε άλλες περιοχές της χώρας το Σάββατο.

Η νέα επιδείνωση θα συνοδευτεί από ενισχυμένους βόρειους ανέμους, περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Το Σάββατο αναμένεται να επικρατήσουν αισθητά πιο χειμωνιάτικες συνθήκες.