Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία στην Εύβοια, με τις έντονες βροχοπτώσεις να πλήττουν υποδομές και οδικά δίκτυα, ενώ οι ζημιές σε διάφορες περιοχές προκαλούν ανησυχία.
Ο ποταμός Κηρέας υπερχείλισε, δυσχεραίνοντας την οδική σύνδεση της Βόρειας Εύβοιας με τη Χαλκίδα, ενώ τα προβλήματα στις μετακινήσεις δημιουργούν εκ νέου συνθήκες αποκλεισμού για την περιοχή.
Στην περιοχή Κυπαρίσσι, στα Πολιτικά, κατέρρευσε βοηθητική γέφυρα εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.
Στο σημείο βρισκόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας ο δήμαρχος Διρφύων Μεσσαπίων, Αντώνης Σπυρόπουλος, ο οποίος έχει αποκλειστεί λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας, σύμφωνα με το evima.gr.
Η κατάσταση απαιτεί αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί ζημιές ή έχουν συγκεντρωθεί μεγάλες ποσότητες νερού. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τα επικίνδυνα σημεία.
Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή.
«Τα ύψη βροχής έχουν ήδη ξεπεράσει τα 100 mm»
Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, σημείωσε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ότι «μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, στη Στενή Ευβοίας τα ύψη βροχής έχουν ήδη ξεπεράσει τα 100 mm, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ένταση των φαινομένων».
«Η σύγκριση των δύο αριθμητικών μοντέλων αναδεικνύει μια σημαντική διαφορά στην εκτίμηση των μέγιστων 24ωρων υψών βροχής (…). Το ICON-EU, με αρχικές συνθήκες της 14ης Οκτωβρίου 00 UTC, προβλέπει τοπικά έως 259 mm, στην περιοχή της κεντρικής Εύβοιας. Αντίστοιχα, το ECMWF, από το χθεσινό τρέξιμο της 13ης Οκτωβρίου 12 UTC, δίνει μέγιστο περίπου 161 mm στην ευρύτερη περιοχή.
Παρά τη σημαντική αριθμητική διαφορά, τα δύο μοντέλα συμφωνούν ως προς το βασικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας: τη συγκέντρωση πολύ μεγάλων ποσοτήτων βροχής στην κεντρική Εύβοια, ιδιαίτερα κοντά στον ορεινό όγκο της Δίρφυος», πρόσθεσε.
🎯Ο ΟΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΥΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ✅Η κακοκαιρία στην Εύβοια βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και τα πρώτα στοιχεία των παρατηρήσεων παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, στη Στενή Ευβοίας τα ύψη βροχής έχουν ήδη ξεπεράσει τα 100 mm, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ένταση των φαινομένων. ✅Η σύγκριση των δύο αριθμητικών μοντέλων αναδεικνύει μια σημαντική διαφορά στην εκτίμηση των μέγιστων 24ωρων υψών βροχής, κάτι που ήδη έχουμε επισημάνει σε προηγούμενη ανάρτησή μας . Το ICON-EU, με αρχικές συνθήκες της 14ης Οκτωβρίου 00 UTC, προβλέπει τοπικά έως 259 mm, στην περιοχή της κεντρικής Εύβοιας. Αντίστοιχα, το ECMWF, από το χθεσινό τρέξιμο της 13ης Οκτωβρίου 12 UTC, δίνει μέγιστο περίπου 161 mm στην ευρύτερη περιοχή. ✅Παρά τη σημαντική αριθμητική διαφορά, τα δύο μοντέλα συμφωνούν ως προς το βασικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας: τη συγκέντρωση πολύ μεγάλων ποσοτήτων βροχής στην κεντρική Εύβοια, ιδιαίτερα κοντά στον ορεινό όγκο της Δίρφυος. Είναι λοιπόν υπερβολικό το ICON; Η απάντηση δεν μπορεί ακόμη να δοθεί με βεβαιότητα. Οι μέχρι στιγμής παρατηρήσεις δείχνουν ότι το ισχυρό προγνωστικό σήμα έχει πραγματική βάση, χωρίς όμως να επιβεβαιώνουν ακόμη το ακραίο μέγιστο των 259 mm. ✅Στο τέλος της ημέρας, όταν θα έχουμε τα πλήρη 24ωρα ύψη βροχής από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, θα γνωρίζουμε πολύ περισσότερα. Τότε θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε ποιο μοντέλο προσέγγισε καλύτερα όχι μόνο την ποσότητα, αλλά και τη χωρική κατανομή της βροχόπτωσης. Γιατί η πραγματική αξία μιας πρόγνωσης δεν βρίσκεται μόνο στην παραγωγή εντυπωσιακών αριθμών, αλλά κυρίως στην επαλήθευσή τους.— Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 14, 2026