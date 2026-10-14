Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία στην Εύβοια, με τις έντονες βροχοπτώσεις να πλήττουν υποδομές και οδικά δίκτυα, ενώ οι ζημιές σε διάφορες περιοχές προκαλούν ανησυχία.

Ο ποταμός Κηρέας υπερχείλισε, δυσχεραίνοντας την οδική σύνδεση της Βόρειας Εύβοιας με τη Χαλκίδα, ενώ τα προβλήματα στις μετακινήσεις δημιουργούν εκ νέου συνθήκες αποκλεισμού για την περιοχή.

Στην περιοχή Κυπαρίσσι, στα Πολιτικά, κατέρρευσε βοηθητική γέφυρα εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Στο σημείο βρισκόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας ο δήμαρχος Διρφύων Μεσσαπίων, Αντώνης Σπυρόπουλος, ο οποίος έχει αποκλειστεί λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας, σύμφωνα με το evima.gr.

Η κατάσταση απαιτεί αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί ζημιές ή έχουν συγκεντρωθεί μεγάλες ποσότητες νερού. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τα επικίνδυνα σημεία.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή.

«Τα ύψη βροχής έχουν ήδη ξεπεράσει τα 100 mm»

Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, σημείωσε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ότι «μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, στη Στενή Ευβοίας τα ύψη βροχής έχουν ήδη ξεπεράσει τα 100 mm, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ένταση των φαινομένων».

«Η σύγκριση των δύο αριθμητικών μοντέλων αναδεικνύει μια σημαντική διαφορά στην εκτίμηση των μέγιστων 24ωρων υψών βροχής (…). Το ICON-EU, με αρχικές συνθήκες της 14ης Οκτωβρίου 00 UTC, προβλέπει τοπικά έως 259 mm, στην περιοχή της κεντρικής Εύβοιας. Αντίστοιχα, το ECMWF, από το χθεσινό τρέξιμο της 13ης Οκτωβρίου 12 UTC, δίνει μέγιστο περίπου 161 mm στην ευρύτερη περιοχή.

Παρά τη σημαντική αριθμητική διαφορά, τα δύο μοντέλα συμφωνούν ως προς το βασικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας: τη συγκέντρωση πολύ μεγάλων ποσοτήτων βροχής στην κεντρική Εύβοια, ιδιαίτερα κοντά στον ορεινό όγκο της Δίρφυος», πρόσθεσε.