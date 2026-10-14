Ισχυρές καταιγίδες σφυροκοπούν από τη 1:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης τη Ρόδο και άλλα νησιά της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα έως τις 7:10 το πρωί.

Σήμερα, παραμένουν κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι παιδικοί σταθμοί σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή.

Η ένταση της βροχόπτωσης έχει προκαλέσει μεγάλη συγκέντρωση νερού σε δρόμους της πόλης και περιφερειακών περιοχών, ορισμένοι από τους οποίους έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, αποφεύγοντας σημεία όπου παρατηρείται συσσώρευση υδάτων.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στην ηλεκτροδότηση περιοχών, όπως τα Σγουρού και τα Κοσκινού, με τα συνεργεία των τεχνικών να βρίσκονται επιτόπου για την αποκατάστασή τους.

Σε υψηλή ετοιμότητα βρίσκονται η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Πολιτική Προστασία της περιφέρειας και των δήμων, καθώς και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από την εξέλιξη των φαινομένων.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.