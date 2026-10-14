Πανικός επικράτησε σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, όταν οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στην είσοδο του τερματικού σταθμού, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία check-in των επιβατών για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς την Ιταλία, όπως αναφέρει το thespro.gr.

Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά την ισχυρή πρόσκρουση και την παρουσία κόσμου στον χώρο.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε με το μπροστινό του μέρος στην είσοδο του κτιρίου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκαν ζημιές τόσο στο αυτοκίνητο, όσο και στην πόρτα και στην επένδυση γύρω από την είσοδο, ενώ θραύσματα διασκορπίστηκαν στο έδαφος.