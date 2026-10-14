Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται μεγάλο μέρος της Ελλάδας εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που εκδηλώθηκε από χθες, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ανέμους που φτάνουν σε θυελλώδεις εντάσεις. Τα φαινόμενα έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα σε περιοχές της χώρας.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, την ώρα που η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Η Αττική και άλλες επτά περιφέρειες ή περιφερειακές ενότητες έχουν τεθεί σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού (Red Code), ενώ σε αρκετές περιοχές αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας των σχολείων για σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Η σταδιακή και ουσιαστική βελτίωση των καιρικών συνθηκών αναμένεται από τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη.

Red Code σε Αττική και άλλες περιοχές της χώρας

Αυξημένη επιφυλακή έχει σημάνει για συγκεκριμένες περιοχές, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού βρίσκονται:

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, στη Στερεά Ελλάδα.

Η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, στη Θεσσαλία.

Η Περιφέρεια Αττικής.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η Περιφέρεια Κρήτης.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας, στο Βόρειο Αιγαίο.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων, ενώ οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες προστασίας και να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Πλημμύρες στη Σκιάθο – Παρασύρθηκαν δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στη Σκιάθο, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους και καταστήματα. Όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος του νησιού, Θοδωρής Τζούμας, τα ορμητικά νερά παρέσυραν δύο σταθμευμένα οχήματα, ενώ έχουν αναφερθεί ζημιές σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης σε αρκετά καταστήματα που πλημμύρισαν, με αποτέλεσμα ο Δήμος να προτίθεται να ζητήσει την κήρυξη της Σκιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Μέσα στις πρώτες πρωινές ώρες εστάλη, παράλληλα, μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους του νησιού, με σύσταση να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι αναφέρει: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της Σκιάθου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της #Σκιάθου ‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 13, 2026

Ποιες περιοχές θα έχουν κλειστά σχολεία

Η κακοκαιρία οδηγεί στην αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων σε αρκετές περιοχές της χώρας, προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Συγκεκριμένα, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στη Σκιάθο, τη Σκόπελο, τη Ρόδο, τη Σύμη, σε όλες τις Κυκλάδες και στη Σκύρο.

Αναστολή λειτουργίας προβλέπεται επίσης σε δήμους της Εύβοιας και συγκεκριμένα στους Δήμους Μαντουδίου – Αγίας Άννας και Λίμνης Ευβοίας, Διρφύων – Μεσσαπίων, Χαλκίδας, Καρύστου και Κύμης – Αλιβερίου.

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μεγαλύτερη ένταση κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να εκδηλωθούν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις.

Παράλληλα, από το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου 2026 άρχισαν να πνέουν στο βόρειο Αιγαίο πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι σταδιακά θα επηρεάσουν και το κεντρικό Αιγαίο.

Αναλυτικότερα, για σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τα εξής:

Εύβοια: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά το απόγευμα, με κόκκινη προειδοποίηση.

Βορειοανατολική Πελοπόννησος, ανατολική Στερεά Ελλάδα και Αττική: Πρόσκαιρα έντονα φαινόμενα έως τις πρώτες ώρες της ημέρας, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Κυκλάδες: Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα, έως τις πρώτες ώρες της ημέρας, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Χαλκιδική: Έντονα φαινόμενα έως τις πρωινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Σποράδες και ανατολική Θεσσαλία, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Δωδεκάνησα: Έντονα καιρικά φαινόμενα έως το απόγευμα, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Κρήτη: Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, κυρίως στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου, έως αργά τη νύχτα, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Άνεμοι έως και 10 μποφόρ στο Αιγαίο

Εκτός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και εξαιτίας των ανέμων. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 έως 9 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και στη συνέχεια θα επεκταθούν και στο κεντρικό Αιγαίο.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα, καθώς και τις διελεύσεις από δρόμους που έχουν πλημμυρίσει ή παρουσιάζουν προβλήματα λόγω της συσσώρευσης υδάτων.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.