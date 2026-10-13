Σημαντικές καταστροφές και εκτεταμένες δυσκολίες στην καθημερινότητα των κατοίκων έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη Σκιάθο, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να μετατρέπουν δρόμους σε χειμάρρους και να δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για τις μετακινήσεις.

Δύο αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τον μεγάλο όγκο νερού. Παράλληλα, η πρόσβαση σε αρκετά σημεία έχει καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη, με τη δημοτική αρχή να εξετάζει την υποβολή αιτήματος για την κήρυξη της Σκιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε στην ενεργοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 λίγο μετά τα μεσάνυχτα, προκειμένου να προειδοποιηθούν κάτοικοι και επισκέπτες για τους κινδύνους που εγκυμονούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Προειδοποίηση μέσω 112 τα ξημερώματα

Στις 00:32 της Τετάρτης (14/10), η Πολιτική Προστασία απέστειλε επείγουσα ειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα όσων βρίσκονταν στη Σκιάθο, συστήνοντας να αποφεύγονται οι μετακινήσεις που δεν είναι απολύτως αναγκαίες.

⚠️Activation 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Severe weather conditions in #Skiathos island ‼️ Limit your movement to the absolutely necessary ‼️ Follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 13, 2026

Το μήνυμα ανέφερε:

«Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της Σκιάθου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Η προειδοποίηση εκδόθηκε ενώ η ένταση των βροχοπτώσεων παρέμενε υψηλή και είχαν ήδη παρουσιαστεί σοβαρά προβλήματα σε τμήματα του οδικού δικτύου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους πολίτες να παραμένουν σε ασφαλή σημεία, να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους και να αποφεύγουν περιοχές κοντά σε ρέματα και χειμάρρους.

Αναστέλλεται η λειτουργία σχολικών μονάδων σε Σκιάθο και Σκόπελο

Η επιδείνωση του καιρού οδήγησε τις τοπικές αρχές στην απόφαση να μη λειτουργήσουν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σχολικές μονάδες στις Σποράδες, με στόχο την προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και οικογενειών.

Στη Σκιάθο, η αναστολή αφορά το σύνολο των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τον Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό.

Το μέτρο είχε αποφασιστεί προληπτικά, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις προειδοποιούσαν για σημαντική επιδείνωση από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης.

Στη Σκόπελο, κλειστά παραμένουν επίσης όλα τα σχολεία των δύο εκπαιδευτικών βαθμίδων, το Σχολείο Ειδικής Αγωγής και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός.

Για τις σχολικές μονάδες όπου αναστέλλεται η διά ζώσης διδασκαλία προβλέπεται η πραγματοποίηση μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης.