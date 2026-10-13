Νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων πλήττει την Αττική το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, με έντονα φαινόμενα να καταγράφονται σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου, ενώ προβλήματα έχουν προκληθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Η κακοκαιρία έχει οδηγήσει σε εκτροπές κυκλοφορίας, ενώ στην Εύβοια υποχώρησε το υπέδαφος σε σημείο του οδικού δικτύου, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία.

Την ίδια ώρα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ η Πολιτική Προστασία έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code περιοχές που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και πολύ ισχυρών ανέμων.

Καταρρακτώδης βροχή σε Κερατέα, Πειραιά, Νίκαια και Ανάβυσσο

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo, ισχυρή βροχόπτωση εκδηλώθηκε στην Κερατέα μετά τις 20:00, ενώ έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν επίσης στον Πειραιά, στη Νίκαια και στην Ανάβυσσο. Νωρίτερα, βροχές είχαν σημειωθεί και στο κέντρο της Αθήνας.

Ενδεικτικές της έντασης των φαινομένων είναι οι εικόνες από τη Μάνδρα, όπου η βροχή ήταν ιδιαίτερα ισχυρή γύρω στις 19:45. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στον Ασπρόπυργο, λίγο πριν από τις 20:00.

Ισχυρές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν, παράλληλα, στο Σπήλι Ρεθύμνου, στη Μικρή Βίγλα της Νάξου και στο Περιγιάλι Κορινθίας.

Εκτροπές κυκλοφορίας σε Πικέρμι, Μέγαρα και Πειραιά

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, με τις αρχές να προχωρούν σε εκτροπές σε συγκεκριμένα σημεία.

Ειδικότερα, διακοπή της κυκλοφορίας εφαρμόστηκε:

Στο Πικέρμι , στην οδό Ήμερου Πεύκου, από το ύψος της οδού Ιωάννου.

, στην οδό Ήμερου Πεύκου, από το ύψος της οδού Ιωάννου. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου , στο 39,5ο έως το 39,7ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή των Μεγάρων.

, στο 39,5ο έως το 39,7ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή των Μεγάρων. Στον Πειραιά, στην οδό Σκουζέ, από το ύψος της οδού Φίλωνος.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών και να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στην κυκλοφορία.

Πού έπεσε η περισσότερη βροχή – Τα στοιχεία του meteo

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν έως τις 19:00 σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, το μεγαλύτερο ύψος σημειώθηκε στο Άγιο Όρος, με τη Μεγίστη Λαύρα να καταγράφει 95,2 χιλιοστά βροχής. Ακολούθησαν η Σιμωνόπετρα με 83 χιλιοστά και το Βατοπέδι με 60,4 χιλιοστά.

Στην Αττική, η Μάνδρα, στην περιοχή Παλαιοκούνδουρα, κατέγραψε 56,6 χιλιοστά.

Σημαντικά ύψη βροχής σημειώθηκαν επίσης στις εξής περιοχές του λεκανοπεδίου:

Κάντζα: 31,8 χιλιοστά

Νέα Μάκρη: 30,6 χιλιοστά

Παραλία Ασπροπύργου: 29 χιλιοστά

Ελευσίνα: 28 χιλιοστά

Πέραμα: 27,2 χιλιοστά

Ιπποκράτειος Πολιτεία: 27 χιλιοστά

Παλλήνη: από 20,4 έως 22,8 χιλιοστά

Πάρνηθα: 21,2 χιλιοστά

Παλαιό Φάληρο: 20,8 χιλιοστά

Ασπρόπυργος: 20,4 χιλιοστά

Σπάτα: 19,2 χιλιοστά

Τα στοιχεία αφορούν το συνολικό ύψος βροχής έως τις 19:00 και δεν αποτυπώνουν κατ’ ανάγκη την εξέλιξη των φαινομένων τις επόμενες ώρες.

Εύβοια: Υποχώρησε το υπέδαφος στη Γέφυρα Καλυβίτη

Σοβαρό πρόβλημα καταγράφηκε και στην Εύβοια, όπου ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων ανακοίνωσε την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της δημοτικής οδού Ψαχνών – Σταυρού, στη θέση «Γέφυρα Καλυβίτη».

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από υποχώρηση του υπεδάφους, η οποία καθιστά αναγκαία την εκτέλεση εργασιών και τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των οδηγών.

Στο σημείο βρίσκονται ο πρόεδρος της Κοινότητας Σταυρού, Κωνσταντίνος Γκίκας, και ο σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας του δήμου, Μπάμπης Τσώκος, με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος και την αποκατάσταση της ζημιάς.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν το συγκεκριμένο σημείο και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Ειδικά οι προσκυνητές που κατευθύνονται προς την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Καλυβίτη θα πρέπει να χρησιμοποιούν την εναλλακτική διαδρομή μέσω της περιοχής Πανόραμα προς τον Σταυρό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένος χρόνος επαναλειτουργίας του δρόμου. Η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων.

Αναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο

Η ΕΜΥ αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ προβλέπονται και πολύ ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο.

Για την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, οι περιοχές που αναφέρονται στο δελτίο είναι:

Εύβοια: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις απογευματινές ώρες, με κόκκινη προειδοποίηση.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις απογευματινές ώρες, με κόκκινη προειδοποίηση. Χαλκιδική: Ισχυρά φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Ισχυρά φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Σποράδες και ανατολική Θεσσαλία, κυρίως η Μαγνησία: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Βορειοανατολική Πελοπόννησος, ανατολική Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, και Κυκλάδες: Φαινόμενα από αργά το απόγευμα, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Φαινόμενα από αργά το απόγευμα, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Ιόνιο, δυτική Στερεά και δυτική και νότια Πελοπόννησος: Πρόσκαιρα ισχυρά φαινόμενα έως τις βραδινές ώρες.

Πρόσκαιρα ισχυρά φαινόμενα έως τις βραδινές ώρες. Δωδεκάνησα: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά τη νύχτα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά τη νύχτα. Κρήτη, κυρίως στα Χανιά και στο Ρέθυμνο: Φαινόμενα από τις βραδινές ώρες.

Για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, η κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια παραμένει σε ισχύ έως αργά το απόγευμα. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται επίσης, κατά διαστήματα, στην ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στη Χαλκιδική, στις Σποράδες, στην ανατολική Θεσσαλία, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη.

Παράλληλα, οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο και σταδιακά στο κεντρικό Αιγαίο αναμένεται να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά τα 10 μποφόρ, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

Red Code σε περιοχές της χώρας λόγω πλημμυρών και θυελλωδών ανέμων

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τέθηκαν περιοχές της χώρας έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, καθώς, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων και οι επιπτώσεις από τους πολύ ισχυρούς ανέμους εκτιμώνται ως αυξημένοι.

Στις περιοχές που αναφέρονται περιλαμβάνονται η Εύβοια, η Στερεά Ελλάδα, οι Σποράδες, η Θεσσαλία, η Αττική, το Νότιο και το Βόρειο Αιγαίο, η Κρήτη, οι Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας, καθώς και η Πελοπόννησος.

Η κατάσταση Red Code σημαίνει ότι ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, με ενεργοποίηση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και των διαθέσιμων μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών των επικίνδυνων φαινομένων.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν τα αρμόδια επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας, ώστε να εξετάσουν τα μέτρα ετοιμότητας και την αντιμετώπιση πιθανών πλημμυρών και προβλημάτων από τους θυελλώδεις ανέμους.

Παράλληλα, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων έχει επικοινωνήσει με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί η αναγκαία επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκλήθηκε από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια έντονων φαινομένων και να μην επιχειρούν να διασχίσουν δρόμους που έχουν πλημμυρίσει ή σημεία όπου έχει υποχωρήσει το οδόστρωμα.