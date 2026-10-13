«Να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε;» είναι το μήνυμα του γιγαντοπανό που άνοιξαν φοιτητές μπροστά στη Βουλή, στο πλαίσιο κινητοποίησης για τη φοιτητική στέγη και το αυξημένο κόστος σπουδών.

Παρά τη δυνατή βροχή, μέλη φοιτητικών συλλόγων δημόσιων πανεπιστημίων της Αθήνας συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα, όπου έχουν στήσει σκηνές και προγραμματίζουν να διανυκτερεύσουν, ζητώντας μέτρα στήριξης και ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας.

Ολιγόλεπτη ένταση πριν από την ανάρτηση του πανό

Ένταση σημειώθηκε όταν οι φοιτητές επιχείρησαν να κινηθούν προς τη Βουλή για να ανοίξουν το πανό. Διμοιρίες ΥΜΕΤ τούς εμπόδισαν στο ύψος του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία, μεταφέροντάς τους ότι υπήρχε εντολή απαγόρευσης από τη ΓΑΔΑ.

Οι συγκεντρωμένοι επέμειναν, περιγράφοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. «Η κυβέρνηση στέλνει τις δυνάμεις καταστολής, λες και είμαστε εγκληματίες, επειδή δεν έχουμε να πληρώσουμε το νοίκι», κατήγγειλαν οι φοιτητικοί σύλλογοι.

Μετά από διαβουλεύσεις, η αστυνομία επέτρεψε να κινηθούν προς τη Βουλή. Εκεί άνοιξαν το γιγαντοπανό, άναψαν καπνογόνα και φώναξαν συνθήματα. Η ένταση ήταν ολιγόλεπτη, χωρίς να ακολουθήσει περαιτέρω επεισόδιο.

Σκηνές στο Σύνταγμα και αιτήματα για νέες εστίες

Στην πλατεία, οι φοιτητές ανήρτησαν πανό με αιτήματα όπως «Ανέγερση νέων εστιών, χωρίς ιδιώτες και ενοίκια», θέτοντας στο επίκεντρο τη δυσκολία εξεύρεσης προσιτής κατοικίας.

«Δεν θα πάμε βήμα πίσω από τις ανάγκες μας», δήλωσε η Μ. Κουράκου, πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έκανε λόγο για κατάσταση στη φοιτητική στέγη που «έχει ξεφύγει», για ακρίβεια και για επιβάρυνση των φοιτητών με το κόστος των συγγραμμάτων.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και στη χρηματοδότηση της φοιτητικής μέριμνας, καταγγέλλοντας ελλείψεις σε καθηγητές και υποδομές.

Θυροκόλλησαν τα αιτήματα στο υπουργείο Οικονομικών

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, εκπρόσωποι των συλλόγων θυροκόλλησαν τα αιτήματά τους στην είσοδο του υπουργείου Οικονομικών, ζητώντας δημόσιες και δωρεάν σπουδές.

«Πανάκριβα τα νοίκια, πανάκριβη η ζωή – Οργάνωση κι αγώνας η μόνη επιλογή» ήταν ένα από τα συνθήματα που ακούστηκαν, ενώ οι φοιτητές έδωσαν συνέχεια στις κινητοποιήσεις τους με αναφορά στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια της 21ης Οκτωβρίου.