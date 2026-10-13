Ένας πεζός πρόλαβε να απομακρυνθεί την τελευταία στιγμή πριν πέσει πάνω του μεγάλο δέντρο, αργά το απόγευμα της Τρίτης, στην οδό Βύρωνος, στο κέντρο της Λαμίας.

Σύμφωνα με το LamiaReport, το δέντρο έπεσε στον εμπορικό πεζόδρομο, όπου συνήθως υπάρχει μεγάλη κίνηση και παίζουν ακόμη και παιδιά. Την ώρα του περιστατικού τα καταστήματα ήταν ανοιχτά, ωστόσο η κακοκαιρία είχε περιορίσει την παρουσία κόσμου.

«Ο άνθρωπος γλίτωσε για λίγα δευτερόλεπτα. Άκουσε τον θόρυβο και πρόλαβε να απομακρυνθεί», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στο τοπικό μέσο.

Το LamiaReport θέτει ζήτημα καταλληλότητας των συγκεκριμένων δέντρων που έχουν τοποθετηθεί σε πεζοδρόμια και πεζοδρόμους της πόλης, επισημαίνοντας τον κίνδυνο από την πτώση τους για την ασφάλεια των πολιτών.