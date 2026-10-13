Κακώσεις στον θώρακα και στη σπονδυλική στήλη έδειξαν τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης της 51χρονης που μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από ιδιωτική κλινική της Χαλκιδικής, όπου υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση, και κατέληξε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του θανάτου της.

Τα ευρήματα θα συνεκτιμηθούν με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, χωρίς τις αισθήσεις της, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, από ιδιωτική κλινική της Χαλκιδικής, όπου υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση, στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, η 51χρονη κατέληξε.