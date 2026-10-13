Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των μετεγγραφών και μετακινήσεων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου να ενημερωθούν μέσω της πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας.

Η πρόσβαση γίνεται στην εφαρμογή transfer.it.minedu.gov.gr, με τους ίδιους κωδικούς που χρησιμοποιήθηκαν για την υποβολή της αίτησης.

Για όσους επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση–αίτηση θεραπείας, η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ίδιας εφαρμογής, από τις 13 Οκτωβρίου και για διάστημα 30 ημερών.

Πόσες αιτήσεις εγκρίθηκαν

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, υποβλήθηκαν συνολικά 9.406 αιτήσεις και εγκρίθηκαν 7.327 μετεγγραφές και 149 μετακινήσεις.

Ειδικότερα, μετεγγράφονται:

4.571 φοιτητές με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια : 4.522 της γενικής κατηγορίας και 49 Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης

: 4.522 της γενικής κατηγορίας και 49 Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης 505 φοιτητές ειδικών κατηγοριών , σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του νόμου

, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του νόμου 2.251 αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών

Παράλληλα, μετακινούνται σε τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου 140 φοιτητές με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια και εννέα αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών.

Ζαχαράκη: Περισσότερος χρόνος για φοιτητές και οικογένειες

«Οι μετεγγραφές και οι μετακινήσεις φοιτητών στα Πανεπιστήμια ολοκληρώθηκαν και ανακοινώθηκαν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά», δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «σημαντική τομή» στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Όπως υπογράμμισε, η έγκαιρη ανακοίνωση επιτρέπει στους φοιτητές να προγραμματίσουν τη συνέχεια των σπουδών τους και στις οικογένειές τους να αποφύγουν πρόσθετα έξοδα.

«Στο υπουργείο Παιδείας θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια και να διαμορφώνουμε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον στήριξης, διασφαλίζοντας περισσότερες ευκαιρίες και καλύτερες συνθήκες για τους φοιτητές», ανέφερε.

Ο αρμόδιος υφυπουργός, Νίκος Παπαϊωάννου, σημείωσε ότι η ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας δίνει στις οικογένειες χρόνο να οργανώσουν τη νέα καθημερινότητα: από τη στέγαση και τις μετακινήσεις έως την προσαρμογή των φοιτητών στο νέο ακαδημαϊκό περιβάλλον.