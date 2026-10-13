Εξωγενή σάκχαρα σε χυμούς πορτοκαλιού και μήλου εντόπισαν εργαστηριακοί έλεγχοι του ΕΦΕΤ, έπειτα από διερεύνηση καταγγελίας. Τα προϊόντα κρίθηκαν μη συμμορφούμενα και απομακρύνθηκαν από την αγορά.

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων ξεκινά ελέγχους αυθεντικότητας στους χυμούς φρούτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε προϊόντα που πωλούνται ως «100% φυσικοί χυμοί», προκειμένου να διαπιστωθεί εάν περιέχουν εξωγενή σάκχαρα.

Στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών και ο εντοπισμός πρακτικών που ενδέχεται να τους παραπλανούν ως προς την πραγματική σύσταση των προϊόντων.

Συνεργασία με εργαστήρια στην Ελλάδα και την Ισπανία

Στην περίπτωση των χυμών που απομακρύνθηκαν, προηγήθηκε επιστημονική αξιολόγηση από το Επιστημονικό Συμβούλιο Ελέγχου Τροφίμων του ΕΦΕΤ.

Η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους και το ισπανικό εργαστήριο επίσημου ελέγχου Agri-Food Arbitration Laboratory.

Στο μικροσκόπιο και βασικά τρόφιμα

Παράλληλα, ο ΕΦΕΤ πραγματοποιεί συστηματικές δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις σε ελαιόλαδο, μέλι και γαλακτοκομικά, για να εξακριβώσει την αυθεντικότητά τους και την τήρηση των προβλεπόμενων προδιαγραφών.

Οι έλεγχοι επεκτείνονται σε εγκαταστάσεις παραγωγής, αλλά και στη διαδικτυακή πώληση τροφίμων.

Για την εποπτεία της αγοράς, ο φορέας αξιοποιεί σύγχρονες εργαστηριακές μεθόδους και συνεργασίες στην Ελλάδα και την Ευρώπη, ενώ συμμετέχει σε συντονισμένες ευρωπαϊκές δράσεις κατά της απάτης στα τρόφιμα.