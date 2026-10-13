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Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, λόγω των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Την απόφαση υπέγραψε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, με την αναστολή λειτουργίας να αφορά σχολικές μονάδες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε ολόκληρη την Περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων προσχολικής αγωγής και όλων των ειδικών σχολείων.

Το μέτρο λαμβάνεται προληπτικά για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι τόσο κατά τις μετακινήσεις μαθητών και προσωπικού από και προς τα σχολεία όσο και κατά τη λειτουργία τους.