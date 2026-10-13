Βίντεο ντοκουμέντο από την υπόθεση της 40χρονης στο Περιστέρι, η οποία κατηγορείται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τρόφιμα στο σπίτι του πρώην συζύγου της, παρουσίασε το MEGA και η εκπομπή «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο.

Στο αποκλειστικό οπτικό υλικό καταγράφονται οι κινήσεις της γυναίκας μέσα στην κουζίνα του σπιτιού, καθώς φέρεται να τοποθετεί δηλητηριώδη ουσία σε τρόφιμα και στη συνέχεια να επιστρέφει τα σχετικά δοχεία στο ντουλάπι.

Το βίντεο ντοκουμέντο από την κουζίνα

Όπως φαίνεται στο βίντεο που παρουσίασε το MEGA, η 40χρονη φορά μαύρα ρούχα, σκούφο, μάσκα και γάντια, ενώ κινείται στον χώρο της κουζίνας.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, κρατά ένα βαζάκι και βιδώνει το καπάκι του προτού το τοποθετήσει ξανά στο ντουλάπι από όπου το είχε πάρει. Στη συνέχεια, προχωρά σε αντίστοιχη κίνηση με δεύτερο βαζάκι, στο οποίο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχε προηγουμένως προσθέσει τη δηλητηριώδη ουσία.

Το υλικό αποτελεί βασικό στοιχείο της υπόθεσης, καθώς αποτυπώνει τις κινήσεις της γυναίκας στον χώρο όπου φέρεται να σημειώθηκε η απόπειρα δηλητηρίασης.

Η κάμερα που κατέγραφε τις κινήσεις της 40χρονης

Στην εκπομπή «Live News», ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος αναφέρθηκε στη θέση της κάμερας που κατέγραψε τις κινήσεις της 40χρονης.

Όπως επισήμανε, η κάμερα δεν είχε τοποθετηθεί σε ψηλό σημείο, αλλά οριζόντια, απέναντι από τα ντουλάπια της κουζίνας. Σύμφωνα με την εκτίμηση που μεταφέρθηκε στο ρεπορτάζ, ο πρώην σύζυγος της γυναίκας είχε υποψιαστεί ότι κάτι συνέβαινε και είχε φροντίσει να καταγράφεται ο συγκεκριμένος χώρος.