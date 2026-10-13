Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται από αργά το απόγευμα της Τρίτης, με ισχυρές βροχοπτώσεις, κατά τόπους καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.

Η Περιφέρεια καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις στις απολύτως αναγκαίες, ιδιαίτερα τις ώρες των εντονότερων φαινομένων. Ξεχωριστή σύσταση απευθύνει σε γονείς και μαθητές για την προσέλευση στα σχολεία το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ και τα διαθέσιμα προγνωστικά μοντέλα, τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν την Αττική κυρίως από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα της Τρίτης 13 Οκτωβρίου.

Προσοχή στις μετακινήσεις προς τα σχολεία

Ακόμη και αν ο καιρός παρουσιάσει εξασθένηση, η Περιφέρεια επισημαίνει ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης απαιτείται αυξημένη προσοχή, λόγω των συνθηκών που ενδέχεται να έχουν διαμορφωθεί από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες καλούνται να ενημερώνονται εγκαίρως από τις αρμόδιες Αρχές και τις σχολικές μονάδες για τυχόν ειδικότερες οδηγίες.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Η Περιφέρεια Αττικής συνιστά:

Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων , ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχών και καταιγίδων.

, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχών και καταιγίδων. Καμία διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, χειμάρρους και ρέματα , είτε πεζή είτε με όχημα.

, είτε πεζή είτε με όχημα. Αποφυγή παραμονής σε υπόγεια και σημεία όπου μπορεί να συσσωρευτεί νερό, εφόσον παρατηρούνται πλημμυρικά φαινόμενα.

Ασφάλιση αντικειμένων σε μπαλκόνια, ταράτσες και εξωτερικούς χώρους, ώστε να μην παρασυρθούν από τον άνεμο.

Αποφυγή υπαίθριων δραστηριοτήτων και παραμονής κάτω από δέντρα, πινακίδες ή κατασκευές που ενδέχεται να αποκολληθούν.

Πιστή τήρηση των οδηγιών της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.

Σε ετοιμότητα συνεργεία και μηχανήματα

Τα αρμόδια Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας συνεδριάζουν εκτάκτως για τον συντονισμό των υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων φορέων.

Το προσωπικό, τα τεχνικά συνεργεία και τα μηχανήματα έργου της Περιφέρειας έχουν τεθεί στη διάθεση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να παρέμβουν όπου χρειαστεί, σε συνεργασία με τους δήμους, την Πυροσβεστική και την Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, έχουν ολοκληρωθεί οι καθαρισμοί όλων των φρεατίων υδροσυλλογής που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, στο πλαίσιο των προληπτικών παρεμβάσεων για τη λειτουργία του δικτύου απορροής ομβρίων.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις της ΕΜΥ, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της Περιφέρειας Αττικής.