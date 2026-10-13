Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκεται η Αθήνα από την Τρίτη έως και την Τετάρτη, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, λόγω της πρόγνωσης για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Ο Δήμος Αθηναίων έχει τεθεί σε πλήρη επιφυλακή, με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, Δημοτικής Αστυνομίας, Καθαριότητας, Πρασίνου και τις Τεχνικές Υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα.

Έχει ήδη ενεργοποιηθεί το Μητρώο Εργοληπτών, με μηχανήματα έργου και αντλητικά συγκροτήματα σε σημεία της πόλης όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών.

Ειδική μέριμνα για τον Λυκαβηττό

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον Λυκαβηττό, όπου προβλέπεται ενίσχυση των μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων στην τάφρο του λόφου.

Παράλληλα, κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας θα πραγματοποιούν ελέγχους, ενώ συνεργεία και καλαθοφόρα οχήματα παραμένουν σε ετοιμότητα για προβλήματα που ενδέχεται να προκαλέσουν οι ισχυροί άνεμοι.

Ο δήμος καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις μέχρι να περάσουν τα φαινόμενα και να μη σταθμεύουν σε σημεία με ιστορικό πλημμυρών ή πάνω σε φρεάτια υδροσυλλογής.