Μήνυμα από το 112 στάλθηκε στους κατοίκους της Εύβοιας, της Σκύρου και των Σποράδων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.
Το μήνυμα έγραφε:
«Ενεργοποίηση 112
Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται στις περιοχές Εύβοιας, Σκύρου & Σποράδων από μεσημέρι Τρίτης 13-10 έως απόγευμα Τετάρτης 14-10. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες».
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται στις περιοχές #Εύβοιας, #Σκύρου & #Σποράδων από μεσημέρι Τρίτης 13-10 έως απόγευμα Τετάρτης 14-10. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/zGd6pG8TKj @pyrosvestiki @hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) October 13, 2026