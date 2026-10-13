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Μήνυμα από το 112 στάλθηκε στους κατοίκους της Εύβοιας, της Σκύρου και των Σποράδων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Το μήνυμα έγραφε:

«Ενεργοποίηση 112

Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται στις περιοχές Εύβοιας, Σκύρου & Σποράδων από μεσημέρι Τρίτης 13-10 έως απόγευμα Τετάρτης 14-10. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες».