Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, τα σχολεία στη Ρόδο και τη Σύμη, με αποφάσεις των δημάρχων Αλέξανδρου Κολιάδη και Ελευθέριου Παπακαλοδούκα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή.

Στη Ρόδο, η αναστολή λειτουργίας αφορά όλες τις σχολικές μονάδες, όλων των βαθμίδων, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Κλειστές θα παραμείνουν επίσης οι μονάδες προσχολικής αγωγής, τα ειδικά σχολεία, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, το Δημοτικό Ωδείο και τα εργαστήρια που λειτουργούν με ευθύνη του Δήμου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Ρόδου, το Νότιο Αιγαίο τίθεται σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης «red code», με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Στη Σύμη, αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία όλων των νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, για την προστασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.