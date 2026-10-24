Μετά τα διαδοχικά sold-out της περσινής σεζόν, οι «Κουαρτέτοιοι» επιστρέφουν από τις 13 Νοεμβρίου με μια σατιρική μουσική παράσταση που συνδυάζει χιούμορ, ζωντανή μουσική και ιστορίες καθημερινής… γαστρονομικής και συναισθηματικής υπερβολής.

Μετά την ενθουσιώδη ανταπόκριση του κοινού και τις διαδοχικές sold-out παραστάσεις στο θέατρο Μεταξουργείο και στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών την προηγούμενη σεζόν, η ομάδα επανέρχεται με ακόμη περισσότερη διάθεση για μουσική, σάτιρα και αυτοσαρκασμό.

Στόχος της είναι να μετατρέψει τις μικρές και μεγάλες καθημερινές μας αδυναμίες σε μια θεατρική εμπειρία που προσφέρει γέλιο, αναγνωρίσιμες καταστάσεις και ζωντανό μουσικό θέαμα.

«Σολ Δίαιτα»: Ένα μεταθερμιδικό καμπαρέ με χιούμορ και μουσική

Με όχημα τα ευφάνταστα λογοπαίγνια και τα πειράγματα της γλώσσας, οι «Κουαρτέτοιοι» δημιουργούν μια σατιρική μουσική παράσταση που ισορροπεί ανάμεσα στον έρωτα, το φαγητό και τις προσωπικές μας ανασφάλειες. Οι ιστορίες τους αγγίζουν όσα μας απασχολούν καθημερινά, από τις συναισθηματικές απογοητεύσεις μέχρι την αιώνια υπόσχεση ότι από Δευτέρα αρχίζει η δίαιτα.

Η μουσική του Νίκου Πλατύραχου και οι στίχοι της ηθοποιού Τίνας Γιωτοπούλου συναντούν τη σκηνοθετική επιμέλεια του Γιώργου Τζαβάρα, σε ένα σκηνικό σύμπαν όπου το tango συνομιλεί με το ρεμπέτικο, το swing συναντά το dining και οι θερμίδες γίνονται αφορμή για μουσικά και θεατρικά ευρήματα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα «μεταθερμιδικό καμπαρέ» που αντιμετωπίζει με χιούμορ τις διατροφικές εμμονές, τις ερωτικές περιπέτειες και την αγωνία για το τι θα πει ο κόσμος. Μέσα από τραγούδια και ιστορίες, το κοινό καλείται να αναγνωρίσει τις δικές του μικρές ή μεγάλες αδυναμίες, να γελάσει με αυτές και, γιατί όχι, να απαλλαγεί από ορισμένα περιττά βάρη -όχι απαραίτητα στη ζυγαριά.

Άλλωστε, στη «Σολ Δίαιτα» οι συγκρούσεις με τις σοκολατόπιτες είναι εξίσου σημαντικές με εκείνες της καρδιάς, ενώ η αυτοσαρκαστική διάθεση αποδεικνύεται το καλύτερο αντίδοτο στις καθημερινές έγνοιες.

Ποιοι είναι οι «Κουαρτέτοιοι»

Οι «Κουαρτέτοιοι» αποτελούν μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική παρέα μουσικών και ηθοποιών που μετατρέπουν τις καθημερινές αγωνίες και τις ανθρώπινες αδυναμίες σε χιουμοριστικά τραγούδια. Με διάθεση να ανατρέψουν στερεότυπα και να παίξουν με τις προσδοκίες του κοινού, δημιουργούν παραστάσεις στις οποίες η μουσική, η θεατρικότητα και η σάτιρα λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία.

Στη «Σολ Δίαιτα», ο Νίκος Πλατύραχος υπογράφει τη μουσική και τις ενορχηστρώσεις, ενώ βρίσκεται επί σκηνής στο πιάνο και στη φωνή. Η Τίνα Γιωτοπούλου υπογράφει τους στίχους και συμμετέχει με τη φωνή και τα κρουστά χειρός. Ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος συμμετέχει με τρομπόνι και φωνή, ενώ ο Βαγγέλης Ζωγράφος και η Μαρία Τασιούλα συμπληρώνουν το μουσικό σχήμα στα κοντραμπάσα.

Πληροφορίες

Θέατρο Μεταξουργείο, Ακαδήμου 14, Αθήνα

Παραστάσεις: Κάθε Παρασκευή από 13 Νοεμβρίου έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 20.30