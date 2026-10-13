Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, το PIRAEUS TOWER RUN TO THE TOP επέστρεψε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με τους συμμετέχοντες να ανεβαίνουν τα σχεδόν 500 σκαλοπάτια του Πύργου Πειραιά, από το ισόγειο έως την κορυφή του.

Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται από την PIRAEUS TOWER Α.Ε., σε συνεργασία με τον πρωταθλητή Μαραθωνίου Νίκο Πολιά και την My Race, προσφέρει σε όλους, κάθε χρόνο, την ευκαιρία να γνωρίσουν τον Πύργο μέσα από μια ξεχωριστή αθλητική εμπειρία. Εκπρόσωποι του Δήμου και της κοινοπραξίας PIRAEUS TOWER, ένοικοι του κτηρίου, συνεργάτες, Πειραιώτες και εκπρόσωποι του Τύπου, συμμετέχουν στην πρόκληση της ανάβασης, με κοινό προορισμό την κορυφή.

Παράλληλα, μέσα από διαγωνισμό στον λογαριασμό του Piraeus Tower στο Instagram, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και στο ευρύτερο κοινό. Φέτος, 10 νικητές εξασφάλισαν τη θέση τους στην εκκίνηση. Ανάμεσά τους ήταν και ο Στέλιος Πετράτος, ο οποίος σημείωσε την καλύτερη επίδοση της φετινής διοργάνωσης, ολοκληρώνοντας την ανάβαση σε μόλις 3 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα.

Σταθερή παρουσία στο RUN TO THE TOP είναι και ο μαραθωνοδρόμος με προβλήματα όρασης Νίκος Τσατσακλάς, ο οποίος μαζί με τη συνοδό του, Γεωργία Λαμπροπούλου, ολοκλήρωσε την ανάβαση των 492 σκαλοπατιών του Πύργου και στη συνέχεια πραγματοποίησε και κατάβαση, στέλνοντας για ακόμη μία χρονιά ένα ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης και ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό.

Η Μαρία Τουτουδάκη, Επικεφαλής Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας της DIMAND, εκ μέρους της PIRAEUS TOWER Α.Ε., δήλωσε:

«Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που διοργανώνουμε το Piraeus Tower Run to the Top και μας χαροποιεί ιδιαίτερα η αυξανόμενη ανταπόκριση σε αυτή την πρωτοβουλία. Η αναγέννηση του Πύργου Πειραιά έδωσε ξανά ζωή σε ένα κτήριο που αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη. Η ιδέα γεννήθηκε από τον CEO της DIMAND, Δημήτρη Ανδριόπουλο, και με τη συμβολή του Νίκου Πολιά εξελίχθηκε σε μια διοργάνωση που πλέον έχει γίνει θεσμός. Ανεβαίνοντας και εμείς μαζί με τους συμμετέχοντες τα 492 σκαλιά, μοιραζόμαστε την προσπάθεια και τον ενθουσιασμό της άφιξης στην κορυφή. Στόχος μας είναι το Run to the Top να συνεχίσει να εξελίσσεται, δίνοντας σε ακόμη περισσότερους την ευκαιρία να ζήσουν αυτή την εμπειρία».

Ο Νίκος Πολιάς, πρωταθλητής Μαραθωνίου και ιδρυτής του My Race δήλωσε:

Η προσπάθεια για να φτάσει κανείς στην κορυφή είναι αυτό που τελικά αξίζει και ο 3ος αγώνας Piraeus Tower Run to the Top, ο οποίος εξελίσσεται σε θεσμό, αυτό ακριβώς συμβολίζει. Πρόκειται για μία ξεχωριστή εμπειρία που ο Πύργος του Πειραιά προσφέρει στους δεκάδες συμμετέχοντες που δέχονται την πρόκληση να ανέβουν στην κορυφή του και είμαστε πολύ χαρούμενοι που και φέτος, όλα κύλησαν ομαλά και το εμβληματικό κτήριο του μεγάλου λιμανιού φιλοξένησε με ασφάλεια την προσπάθειά τους. Ραντεβού το 2027, για τον 4ο Piraeus Tower Run to the Top, με ακόμα περισσότερες συμμετοχές και εκπλήξεις για τους συμμετέχοντες!