Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το νέο διήμερο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα, με σφοδρή βροχόπτωση να ξεσπά τις μεσημβρινές ώρες και στην Αττική, δημιουργώντας έντονα προβλήματα στην πρωτεύουσα.

Το επεισόδιο βροχόπτωσης έχει καταταχθεί από το Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Κατηγορία 3 (Σημαντική), με τα φαινόμενα να λαμβάνουν κατά τόπους ακραία ένταση. Τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών καταγράφουν ραγδαία επιδείνωση με καταρρακτώδεις ρυθμούς βροχόπτωσης στο λεκανοπέδιο, όπου ξεχωρίζουν η Κάντζα με 185,8 mm/hr και το Παλαιό Φάληρο με 106,6 mm/hr. Ιδιαίτερα υψηλές εντάσεις σημειώνονται επίσης στα Άνω Λιόσια (93 mm/hr), στο Κορωπί (80 mm/hr), καθώς και στη Μάνδρα (68,6 mm/hr).

Το βαρομετρικό χαμηλό, που ξεκίνησε από το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, επηρεάζει την Πελοπόννησο, ενώ από το απόγευμα τα ισχυρά φαινόμενα μετατοπίζονται κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, την Κρήτη και το Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, συνοδευόμενα τοπικά από χαλαζοπτώσεις.

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, επηρεάζοντας κυρίως τα ανατολικά και το Αιγαίο πριν εξασθενήσει από το μεσημέρι. Παράλληλα, το σκηνικό συμπληρώνει η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας -που δεν θα ξεπεράσει τους 20-22 °C-, καθώς και η σημαντική ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη, οι οποίοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ.

Φαινόμενα σε όλο το λεκανοπέδιο – Πού βρέχει αυτή την ώρα

Βάσει των τελευταίων καταγραφών από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Αστεροσκοπείου, αυτή την ώρα (14:45) βρέχει σε σχεδόν ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

Πιο συγκεκριμένα, φαινόμενα -σε άλλα σημεία πιο ήπια, σε άλλα καταρρακτώδη- καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας και τις γύρω περιοχές, όπως στο Γκάζι, τον Νέο Κόσμο, τους Αμπελόκηπους, την Καισαριανή και τον Βύρωνα. Εκτεταμένες είναι οι βροχοπτώσεις στα βόρεια προάστια, επηρεάζοντας την Κηφισιά, το Μαρούσι, τα Βριλήσσια, την Πεντέλη, τη Δροσιά, τον Παπάγου, το Ψυχικό, την Εκάλη, το Χαλάνδρι και τη Βαρυμπόμπη. Αντίστοιχη είναι η εικόνα στα νότια προάστια, με βροχές σε Παλαιό Φάληρο, Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Άλιμο, Γλυφάδα, Ελληνικό, Ηλιούπολη και Βάρη, αλλά και στα δυτικά, όπου βρέχει σε Χαϊδάρι, Άνω Λιόσια, Ζεφύρι, Κορυδαλλό και Νίκαια. Στο μέτωπο του λιμανιού, νερά πέφτουν σε Πειραιά και Πέραμα, ενώ στη Δυτική Αττική βρέχει σε Ελευσίνα, Ασπρόπυργο και Μάνδρα. Τέλος, το κύμα κακοκαιρίας επηρεάζει έντονα και την Ανατολική Αττική, με καταγραφές σε Κορωπί, Κάντζα, Παλλήνη, Γέρακα, Αγία Παρασκευή, Ραφήνα, Σπάτα, Κερατέα, Καλύβια, Λαύριο, Ανάβυσσο και Πόρτο Ράφτη.

Η νέα προειδοποίηση της ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε νωρίτερα το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε τη Δευτέρα 12/10 σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, εκδίδοντας κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, σήμερα Τρίτη (13/10/2026) και αύριο Τετάρτη (14/10/2026).

Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης (13/10/2026).

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (13/10/2026)

α) Πρόσκαιρα στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος), στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β) Στη Χαλκιδική από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) από τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση). Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

δ) Στην Εύβοια από τις απογευματινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

ε) Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Τετάρτη (14/10/2026)

α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) έως τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων – Σε «Red Code» οκτώ περιοχές

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα Τρίτη, και αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, οι οποίες θα συνοδεύονται τοπικά από πολύ θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε όλη σχεδόν τη χώρα, ωστόσο ιδιαίτερη προσοχή και επαγρύπνηση συνιστάται για:

1) Σήμερα Τρίτη στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, τη Ζάκυνθο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική.

2) Από αύριο το βράδυ και τη νύχτα προς την Πέμπτη, στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές.

3) Από τις απογευματινές – βραδινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη στην Αττική λόγω των καταιγίδων που αναμένεται να εκδηλωθούν και αυξημένη επαγρύπνηση τη νύχτα προς την Πέμπτη λόγω των θυελλωδών ανέμων.

4) Μέχρι τις απογευματινές – βραδινές ώρες αύριο Τετάρτη, στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τη Σάμο, την Ικαρία και τα Δωδεκάνησα.

5) Τους βόρειους ανέμους που θα επικρατήσουν με ένταση στα ανατολικά 8 με 10 μποφόρ.

Για τον λόγο αυτό η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα έως και αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026:

Την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Την Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Την Περιφέρεια Αττικής

Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Την Περιφέρεια Κρήτης

Τις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα, Τρίτη, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου από την Εκδήλωση Καιρικών Φαινομένων και Πάσης Φύσεως Κινδύνων Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων και ο κίνδυνος από την επικράτηση πολύ θυελλωδών ανέμων, προβλέπεται να είναι υψηλός στις εν λόγω περιοχές.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και την επικράτηση πολύ θυελλωδών ανέμων.

Παράλληλα, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Σημειώνεται ότι την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες για τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η ΓΓΠΠ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συνεπώς, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πυροσβεστικό Σώμα, παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κ.λπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο), καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιήστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr