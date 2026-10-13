Το Kaizen Foundation εγκαινίασε το πρώτο Μονοπάτι Προσβασιμότητας στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας, διευρύνοντας την πρόσβαση στη φύση για άτομα με αναπηρία και περιορισμένη κινητικότητα. Ο διεθνής κοινωφελής οργανισμός, που δημιουργήθηκε και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την Kaizen Gaming, αποτελεί τον μεγάλο δωρητή του έργου, ενώ, ταυτόχρονα, δεσμεύεται για την ανάληψη του κόστους συντήρησης του Μονοπατιού για τα επόμενα τρία χρόνια.

Το έργο πραγματοποιήθηκε από την Access to Nature και τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύνδεσμο Αθηνών (ΕΟΣ Αθηνών), οι οποίοι ανέλαβαν τον συντονισμό της μελέτης, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του πλάνου. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2019, με στόχο να προσφέρει σε περισσότερους ανθρώπους τη δυνατότητα να απολαμβάνουν το φυσικό περιβάλλον της Πάρνηθας, με το Kaizen Foundation να συμβάλλει ουσιαστικά ως βασικός δωρητής. Οι παρεμβάσεις τηρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές προσβασιμότητας, προκειμένου να διευκολύνεται η μετακίνηση και η μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία και ασφάλεια των επισκεπτών.

Είσοδος του Μονοπατιού Προσβασιμότητας δίπλα στο Καταφύγιο Μπάφι στην Πάρνηθα

Η τελετή εγκαινίων πραγματοποιήθηκε στην αφετηρία του μονοπατιού, πλησίον του καταφυγίου Μπάφι, παρουσία εκπροσώπων των συνεργαζόμενων φορέων και επίσημων προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων ο αργυρός παραολυμπιονίκης και Πρόεδρος του Συλλόγου Αναπήρων Ατόμων με κινητικά προβλήματα και Φίλων «ΠΕΡΠΑΤΩ», Αλέξανδρος Ταξιλδάρης, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Αθλητικού Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων και της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, Κώστας Σιάχος, ο Managing Director του CGS, Χρήστος Γείτονας, η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δασαρχείου Πάρνηθας, Ανδριανή Σερέπα, καθώς και ο Παναγιώτης Πιτσίνιαγκας, Σύμβουλος Προσβασιμότητας και Συμπερίληψης του Δήμου Αθηναίων.

Στην είσοδο του Μονοπατιού Προσβασιμότητας, από αριστερά προς τα δεξιά: Πάνος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του Kaizen Foundation | Στέφανος Σιδηρόπουλος, Ιδρυτικό μέλος της Access To Nature

Ο Πάνος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του Kaizen Foundation, δήλωσε: «Η πρόσβαση στη φύση και στα οφέλη που αυτή προσφέρει είναι ένα καθολικό δικαίωμα. Με αυτήν την πεποίθηση, το Kaizen Foundation στήριξε τη δημιουργία του Μονοπατιού Προσβασιμότητας, φιλοδοξώντας το έργο αυτό να αποτελέσει έναυσμα για περισσότερες υποδομές που αίρουν τα εμπόδια και επιτρέπουν σε περισσότερους ανθρώπους να απολαμβάνουν ισότιμα το βουνό. Σε αυτή την προσπάθεια, η συνεργασία της Access to Nature με τον Ε.Ο.Σ. Αθηνών υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική, συνδυάζοντας την εξειδικευμένη γνώση σε θέματα προσβασιμότητας με την εμπειρία στο φυσικό περιβάλλον. Για το Kaizen Foundation, η δέσμευση συνεχίζεται και μετά την κατασκευή, με την κάλυψη της συντήρησης για τα επόμενα τρία χρόνια, ώστε το έργο να διατηρήσει την αξία του για τους επισκέπτες.»

Η βασική κυκλική διαδρομή του Μονοπατιού Προσβασιμότητας, συνολικού μήκους 396 μέτρων. Το μονοπάτι έχει κατασκευαστεί με βάση τη τεχνική μελέτη με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και τεχνοτροπίες και με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές που διευκολύνουν τη προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία, περιορισμένη κινητικότητα με ή χωρίς υποβοήθηση. Την κυκλική διαδρομή συμπληρώνει μια γραμμική διαδρομή μήκους 107 μέτρων, διευκολύνοντας την πρόσβαση στο καταφύγιο.

Ο Στέφανος Σιδηρόπουλος, Ιδρυτικό μέλος της Access To Nature σημείωσε σχετικά: «Η προσβασιμότητα στη φύση δεν εξαντλείται στην κατασκευή μιας κατάλληλης διαδρομής. Προϋποθέτει σωστό σχεδιασμό, ασφάλεια, δυνατότητα αυτονομίας και συνεχή φροντίδα της υποδομής, ώστε κάθε επισκέπτης να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει με όσο το δυνατόν λιγότερα εμπόδια. Το Μονοπάτι Προσβασιμότητας στην Πάρνηθα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και είναι αποτέλεσμα μιας συνεργασίας που έφερε μαζί τεχνογνωσία, κοινωνική ευαισθησία και ουσιαστική υποστήριξη. Η συμβολή του Kaizen Foundation ήταν καθοριστική για να μπορέσει αυτό το έργο να γίνει πραγματικότητα και να έχει διάρκεια στον χρόνο.»

Με την ολοκλήρωση του Μονοπατιού Προσβασιμότητας δημιουργείται μια νέα συνθήκη στην Πάρνηθα, αφού περισσότεροι άνθρωποι μπορούν πλέον να απολαύσουν μια οργανωμένη διαδρομή στη φύση, σε ένα περιβάλλον πιο ανοιχτό, λειτουργικό και συμπεριληπτικό.

Η στήριξη του έργου εντάσσεται στις πρωτοβουλίες του Kaizen Foundation με επίκεντρο την κοινωνική συμμετοχή, την προσβασιμότητα και τη δημιουργία υποδομών με ουσιαστικό και διαχρονικό αντίκτυπο.