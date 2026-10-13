Το instacar, η πλέον δυναμική ελληνική εταιρεία με υπηρεσίες ευέλικτου leasing και πώλησης οχημάτων, στο πλαίσιο της πολυετούς συνεργασίας και στήριξης προς την ΕΛΕΠΑΠ, παραχώρησε ένα μισθωμένο αυτοκίνητο, για να διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις και τις λειτουργικές ανάγκες του οργανισμού.

Η ενέργεια αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας σχέσης που χτίστηκε με τα χρόνια μέσα από πολλές δράσεις και προγράμματα και με ένα βασικό στόχο: την ουσιαστική στήριξη ενός οργανισμού που, εδώ και 90 χρόνια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στα παιδιά με κινητική αναπηρία και νευρο-αναπτυξιακές διαταραχές και τις οικογένειές τους.

Λίγα λόγια για την ΕΛΕΠΑΠ, όπου είναι το πρώτο φιλανθρωπικό σωματείο της Ελλάδας και προσφέρει εδώ και 90 χρόνια υπηρεσίες αποκατάστασης σε παιδιά με αναπηρία. Μέσα από τα 6 Κέντρα της σε όλη τη χώρα έχει στηρίξει πάνω από 110.000 παιδιά και σήμερα υποδέχεται καθημερινά 1.100 βρέφη, παιδιά και ενήλικες, ενώ συμβουλεύει και τις οικογένειές τους. Στόχος της είναι η κοινωνική και σχολική ένταξη, που καταφέρνει το 50-60% των παιδιών.

Η στήριξη του instacar στην ΕΛΕΠΑΠ μετράει ήδη τρία χρόνια και έχει πάρει διαφορετικές μορφές: από το πρώτο όχημα που παραχωρήθηκε δωρεάν έως τα καθιερωμένα bazaar του οργανισμού στα γραφεία της εταιρείας την περίοδο των γιορτών. Παράλληλα, η ΕΛΕΠΑΠ συμμετέχει ενεργά στην “Πορτοκαλί Κερκίδα” του instacar. Mια πρωτοβουλία με ιδιαίτερο νόημα που φέρνει τα παιδιά της κοντά στη ζωντανή ατμόσφαιρα των αγώνων μπάσκετ, ενισχύοντας και πολλαπλασιάζοντας το μήνυμα για ισότιμη πρόσβαση όλων στην κοινωνία και τον αθλητισμό.

Σήμερα, το επόμενο βήμα στη σύνδεση του instacar με την ΕΛΕΠΑΠ είναι η ανανέωση της παραχώρησης του οχήματος, στο πλαίσιο της οποίας, οι εκπρόσωποι του instacar επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της ΕΛΕΠΑΠ, συνοδευόμενοι από τις αθλήτριες Άννα Ντουντουνάκη και Τατιάνα Γκούσιν.

Η παρουσία τους ανέδειξε τη σύνδεση ανάμεσα στον αθλητισμό και τη συμπερίληψη, υπενθυμίζοντας ότι ο αθλητισμός αποτελεί έναν ισχυρό, κοινό τόπο χωρίς αποκλεισμούς, όπου κάθε εμπόδιο ξεπερνιέται και κάθε προσπάθεια αξίζει να επιβραβεύεται. Για τα 68 παιδιά του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της ΕΛΕΠΑΠ διοργανώθηκε μάλιστα μια μικρή γιορτή με τη μασκότ του, instacar και δωράκια για όλα τα παιδιά.

Τέλος, στην εκδήλωση παρευρέθηκε, η Δρ. Ελένη Ν. Σκουτέλη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΕΠΑΠ και διακεκριμένη παιδονευρολόγος, η οποία δήλωσε σχετικά: «Ευχαριστούμε θερμά τους ανθρώπους του instacar, που τα τελευταία χρόνια στέκονται δίπλα μας ως φίλοι, χορηγοί και δωρητές. Η στήριξη της εταιρείας ξεπερνά την κλασική εταιρική κοινωνική ευθύνη και αγγίζει την ανθρώπινη ευθύνη, καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στον αγώνα των παιδιών της ΕΛΕΠΑΠ για ισοτιμία και συμπερίληψη. Τα αυτοκίνητα που διαθέτει το instacar στον οργανισμό διευκολύνουν καθημερινά τις μετακινήσεις του. Φέρουν το λογότυπο του instacar και της ΕΛΕΠΑΠ και, με τη φράση «Ωραίοι τύποι» στην πόρτα τους, δίνουν προβολή και αναγνωρισιμότητα στα Γενναία μας Παιδιά.