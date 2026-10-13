Ο Γιάννης Παπασηφάκης, ο κτηνοτρόφος από την Κρήτη ο οποίος έχει αποκτήσει μεγάλη διαδικτυακή αναγνωρισιμότητα καθώς μέσα από τα social media παρουσιάζει την καθημερινότητά του στα κρητικά βουνά, βρίσκεται στο επίκεντρο αφιερώματος του βρετανικού δικτύου BBC.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Ειδικότερα το BBC, μέσα από την εκπομπή «The Travel Show» και το επεισόδιο με τίτλο «Guardians of Crete» («Οι φύλακες της Κρήτης») συστήνει στο κοινό τον Κρητικό βοσκό που εξακολουθεί να ακολουθεί την οικογενειακή παράδοση στην κτηνοτροφία.

Όπως δε εξηγεί ο ίδιος για αρκετούς μήνες κάθε χρόνο ζει σε μιτάτο στα Λευκά Όρη, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων, πάνω από την Ανώπολη Σφακίων.

Η ζωή του εκεί απέχει σημαντικά από τις ευκολίες και τις ανέσεις της πόλης. Η καθημερινότητά του περιλαμβάνει τη φροντίδα των προβάτων, την παραγωγή τυριού και την αντιμετώπιση των απαιτήσεων που συνεπάγεται η διαβίωση στο βουνό. Η μεταφορά των απαραίτητων προμηθειών μέχρι το μιτάτο γίνεται ακόμη και με τη βοήθεια μουλαριών, ενώ οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται μέσω φωτοβολταϊκών.

Παρότι περνά μεγάλο μέρος του χρόνου του σε ένα απομονωμένο περιβάλλον, ο Γιάννης Παπασηφάκης έχει δημιουργήσει γύρω του μια πολυπληθή διαδικτυακή κοινότητα. Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι τον ακολουθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μοιράζεται σε καθημερινή βάση στιγμές και εικόνες από τη ζωή του στα βουνά. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται στο βίντεο του BBC, ακόμη και την ώρα που κάθεται να φάει, μπορεί να υπάρχουν έως και 1.200 άνθρωποι που τον παρακολουθούν διαδικτυακά.

Με το συγκεκριμένο αφιέρωμα, το βρετανικό δίκτυο στρέφει το ενδιαφέρον σε μια διαφορετική εικόνα της Κρήτης, πέρα από τις πολυσύχναστες παραλίες του νησιού. Στο προσκήνιο έρχεται η καθημερινότητα των ανθρώπων που εξακολουθούν να διατηρούν ζωντανή την παράδοση της κτηνοτροφίας στα Λευκά Όρη.