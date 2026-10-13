Σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αναγορεύθηκε ο διακεκριμένος Έλληνας επιστήμονας, Σταμάτιος (Σταμάτης) Κριμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος (Space Department) του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins (Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory – APL), σε αναγνώριση της εξαιρετικής επιστημονικής του πορείας και της καθοριστικής συμβολής του στην εξερεύνηση του Διαστήματος.

Η τελετή αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου διοίκησης του ΕΜΠ, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, παρουσία εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, της πολιτείας και του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και άλλων εκλεκτών προσκεκλημένων.

Ο πρύτανης του ΕΜΠ, καθηγητής Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου, υπογράμμισε τη σημασία της τιμητικής διάκρισης, επισημαίνοντας:

«Με βαθύτατο σεβασμό και υπερηφάνεια, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τιμά τον Σταμάτη Κριμιζή, έναν κορυφαίο Έλληνα επιστήμονα με παγκόσμια ακτινοβολία, του οποίου το έργο έχει συμβάλει καθοριστικά στην εξερεύνηση του διαστήματος και έχει καταστήσει την Ελλάδα σημείο αναφοράς στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Η σπουδαία πορεία του, από τον Βροντάδο της Χίου έως τις κορυφαίες διαστημικές αποστολές της NASA, αποτελεί φωτεινό παράδειγμα επιστημονικής αριστείας, επιμονής και αφοσίωσης στην αναζήτηση της γνώσης. Παράλληλα, η διαχρονική προσφορά του στην ελληνική επιστήμη και η πίστη του στην αξιοκρατία και στη δύναμη της νέας γενιάς αναδεικνύουν έναν επιστήμονα που δεν περιορίστηκε στην κατάκτηση του αγνώστου, αλλά συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση των επιστημόνων του αύριο. Κύριε Κριμιζή, σας καλωσορίζουμε στην Πολυτεχνειακή μας οικογένεια και σας ευχαριστούμε για την πολύτιμη παρακαταθήκη που αφήνετε στην παγκόσμια επιστήμη, στην πατρίδα μας και στις επόμενες γενιές».

Ο κοσμήτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ), καθηγητής Απόστολος Κυρίτσης, υπογράμμισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό της αναγόρευσης του Δρ. Σταμάτη Κριμιζή σε επίτιμο μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας της Σχολής, επισημαίνοντας ότι αποτελεί μια προσωπικότητα που ενσαρκώνει την εφαρμοσμένη φυσική στο υψηλότερο επίπεδο.

Όπως ανέφερε, ο Σταμάτης Κριμιζής αποτελεί ένα ξεχωριστό πρότυπο για τους καθηγητές και τους φοιτητές της ΣΕΜΦΕ, καθώς έχει μετατρέψει την επιστημονική γνώση σε πράξη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προαγωγή της επιστήμης και στην εξερεύνηση του διαστήματος. Η πορεία και το έργο του αναδεικνύουν τη δυναμική της εφαρμοσμένης φυσικής και αποτελούν πηγή έμπνευσης για τις νέες γενιές επιστημόνων. Παράλληλα, ο κ. Κυρίτσης αναφέρθηκε στην ευρύτερη κοινωνική προσφορά του τιμώμενου, ο οποίος, μέσα από τις ομιλίες του, μεταδίδει τη γνώση γύρω από τις θετικές επιστήμες και αναδεικνύει τη σημασία και τον αντίκτυπο των εφαρμογών τους στην κοινωνία.

Το πολυσχιδές επιστημονικό έργο και τη διεθνή προσφορά του τιμώμενου παρουσίασε αναλυτικά ο καθηγητής Αλέξανδρος Κεχαγιάς, αναδεικνύοντας τη σημασία της επιστημονικής του συμβολής και τη διεθνή απήχηση του έργου του. Σημείωσε πως η απονομή της τιμητικής αυτής διάκρισης αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθώς συνδέει τη Σχολή με μια εμβληματική προσωπικότητα της σύγχρονης επιστήμης, της οποίας το έργο έχει αφήσει ισχυρό διεθνές αποτύπωμα.

Συμπλήρωσε παράλληλα, πως η τιμητική αυτή εκδήλωση μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών μεταξύ της ΣΕΜΦΕ και του Καθηγητή Κριμιζή, ανοίγοντας προοπτικές για κοινές επιστημονικές πρωτοβουλίες, ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας.

Ακολούθησε η επίσημη τελετή αναγόρευσης του Σταμάτη Κριμιζή σε επίτιμο διδάκτορα της ΣΕΜΦΕ.