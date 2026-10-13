Τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της μία γυναίκα, 51 ετών, στη Χαλκιδική ερευνούν οι Αρχές.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η γυναίκα μεταφέρθηκε χθες, Δευτέρα 13/10 το απόγευμα, χωρίς τις αισθήσεις της, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από ιδιωτική κλινική της Χαλκιδικής, όπου υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση, στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών του νοσοκομείου να την επαναφέρουν, η γυναίκα κατέληξε.

Για τον θάνατό της ενημερώθηκαν οι Αρχές και παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση. Την προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Πολυγύρου.