Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, καθώς ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι, παίρνοντας γρήγορα διαστάσεις λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις.

Μάλιστα, κάτοικοι και εργαζόμενοι της περιοχής αναφέρουν ότι ακούγονται συνεχείς εκρήξεις από το σημείο του συμβάντος.

Στο σημείο έχουν αρχίσει ήδη να καταφθάνουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου, προτού επεκταθεί σε παρακείμενες βιομηχανικές μονάδες. Το έργο των πυροσβεστών συνδράμει ο Δήμος Ασπροπύργου με 3 υδροφόρες.

Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.